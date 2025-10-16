Revelaron secretos inesperados sobre la temporada final de Stranger Things La quinta y última temporada llegará a Netflix en un mes y tanto los creadores como el elenco hablaron sobre la trama que llevará a desenlace de la serie.







Llega el final de Stranger Things. Netflix

La última temporada de Stranger Things llegará a Netflix dividida en tres partes y la primera de ellas será el 27 de noviembre. Sus creadores y el elenco se refirieron a la trama que tendrá el esperado desenlace de la serie. “No que algo que nos costara demasiado imaginar”, revelaron.

Los hermanos Duffer, escritores y elenco de la serie, contaron que la idea del final estaba muy clara, pero que hubo que definir cómo se iba a dar: "Reescribimos el final una y otra vez, decenas de veces. Lo escribían, regresaban con nuevas ideas, lo desmontábamos por completo y volvíamos a empezar desde cero", contó Kate Trefry, una de las guionistas.

Ross Duffer aseguró que "las series que intentan ser demasiado ingeniosas - creo que ahí es donde todo puede salir mal rápidamente". Mientras que Matt contó: "Estamos muy entusiasmados con cómo ha quedado el final. Da bastantes nervios estrenarlo. ¡Estoy seguro de que habrá muchas opiniones entre el público!".

Stranger.jpg

La temporada arrancará 18 meses después de los eventos de la cuarta temporada y aseguraron que la desaparición de Will Byers, el alcance de los poderes de Vecna o el Upside Down será respondido todo en la última temporada.