De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

El cada vez más popular actor Joaquín Furriel retoma la pantalla chica, esta vez bajo el amparo de Netflix, con una serie que no deja indiferente a nadie: "El Refugio Atómico". Desde el momento de su lanzamiento programado para el 19 de septiembre de 2025, la serie ha comenzado a ganar terreno entre los proyectos más ambiciosos de la plataforma y promete convertirse en un hito del año.

La historia se desarrolla en un futuro distópico donde el temor a una inminente Tercera Guerra Mundial lleva a un grupo de la élite mundial a resguardarse en el Kimera Underground Park. Este refugio lujoso, diseñado como una ciudad alternativa bajo la tierra, es el escenario donde las apariencias comienzan a romperse para mostrar la esencia de cada uno de sus habitantes. En dicha serie, los guionistas exploran temáticas complejas como la política, las relaciones humanas bajo la presión del subterfugio, y la psicología confrontada en un mundo reducido a la lucha por la sobrevivencia.

Encabezada por los creadores de fama mundial Álex Pina y Esther Martínez Lobato, "El Refugio Atómico" promete aportar, con su sello característico, una narrativa rica en giros y sombras. La atmósfera es palpable desde el inicio, retratando el lujo y la temeridad de quienes huyen hacia este Edén subterráneo, mientras sus miedos y secretos comienzan a hacer eco en las paredes del búnker. Tal ambientación y el intrigante dibujo de personajes desafían a la audiencia a cuestionar sus propias convicciones sobre el poder, el dinero, y cómo ambos pierden significado cuando se enfrenta a la extinción.

Sinopsis de El Refugio Atómico, la serie que está siendo furor en Netflix El relato contempla cómo en un espacio de aparente seguridad y sofisticación pueden desencadenarse tensiones constantes. En ese entorno agobiante, se exploran dinámicas de poder y situaciones límite, destapando supuestas verdades sobre la naturaleza humana que emergen cuando la flema social es llevada al límite. Con cruces de alianzas, traiciones inesperadas e inclusive romances prohibidos, la trama pone a prueba a sus protagonistas en un vórtice de emociones y estrategias que compone una ópera del engaño y el descubrimiento.

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido. Este elenco heterogéneo forma parte de la clave que seguramente capturará audiencias tanto de España como alrededor del mundo.

Considerada ya por muchos críticos como la sucesora en impacto y popularidad del fenómeno "La Casa de Papel", "El Refugio Atómico" ofrece al espectador una experiencia de alcance distinto. No es solo una serie de tensión y giros argumentales, es también una exploración de las relaciones más extremas bajo la lupa de una humanidad puesta a prueba. Explorando a fondo los límites de lealtad y traiciones, la historia atrevida no esconderá su intención de capturar la mente y el corazón de quienes se adentren en su intrigante desarrollo. el refugio Tráiler de El Refugio Atómico Embed - El refugio atómico | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El Refugio Atómico Alícia Falcó

Pau Simon

Miren Ibarguren

Natalia Verbeke

Joaquín Furriel

Agustina Bisio

Álex Villazán

Montse Guallar refugio atomico