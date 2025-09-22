IR A
IR A

De qué se trata El Refugio Atómico, la serie con Joaquín Furriel que lidera lo más visto de Netflix

Joaquín Furriel deslumbra en Netflix con El Refugio Atómico y la serie ya es furor en la plataforma.

Joaquín Furriel

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido.

El cada vez más popular actor Joaquín Furriel retoma la pantalla chica, esta vez bajo el amparo de Netflix, con una serie que no deja indiferente a nadie: "El Refugio Atómico". Desde el momento de su lanzamiento programado para el 19 de septiembre de 2025, la serie ha comenzado a ganar terreno entre los proyectos más ambiciosos de la plataforma y promete convertirse en un hito del año.

Black Rabbit lleva al espectador al vertiginoso universo de la vida nocturna neoyorquina.
Te puede interesar:

Es una serie de Netflix y lo consideran como uno de los mejores thrillers policiales

La historia se desarrolla en un futuro distópico donde el temor a una inminente Tercera Guerra Mundial lleva a un grupo de la élite mundial a resguardarse en el Kimera Underground Park. Este refugio lujoso, diseñado como una ciudad alternativa bajo la tierra, es el escenario donde las apariencias comienzan a romperse para mostrar la esencia de cada uno de sus habitantes. En dicha serie, los guionistas exploran temáticas complejas como la política, las relaciones humanas bajo la presión del subterfugio, y la psicología confrontada en un mundo reducido a la lucha por la sobrevivencia.

Encabezada por los creadores de fama mundial Álex Pina y Esther Martínez Lobato, "El Refugio Atómico" promete aportar, con su sello característico, una narrativa rica en giros y sombras. La atmósfera es palpable desde el inicio, retratando el lujo y la temeridad de quienes huyen hacia este Edén subterráneo, mientras sus miedos y secretos comienzan a hacer eco en las paredes del búnker. Tal ambientación y el intrigante dibujo de personajes desafían a la audiencia a cuestionar sus propias convicciones sobre el poder, el dinero, y cómo ambos pierden significado cuando se enfrenta a la extinción.

Sinopsis de El Refugio Atómico, la serie que está siendo furor en Netflix

El relato contempla cómo en un espacio de aparente seguridad y sofisticación pueden desencadenarse tensiones constantes. En ese entorno agobiante, se exploran dinámicas de poder y situaciones límite, destapando supuestas verdades sobre la naturaleza humana que emergen cuando la flema social es llevada al límite. Con cruces de alianzas, traiciones inesperadas e inclusive romances prohibidos, la trama pone a prueba a sus protagonistas en un vórtice de emociones y estrategias que compone una ópera del engaño y el descubrimiento.

Joaquín Furriel, quien destaca por su talento en diversos escenarios como películas y producciones televisivas internacionales, incorpora su distintiva presencia a un reparto que combina a estrellas ultra reconocidas junto a nuevos actores dispuestos a desafiar lo establecido. Este elenco heterogéneo forma parte de la clave que seguramente capturará audiencias tanto de España como alrededor del mundo.

Considerada ya por muchos críticos como la sucesora en impacto y popularidad del fenómeno "La Casa de Papel", "El Refugio Atómico" ofrece al espectador una experiencia de alcance distinto. No es solo una serie de tensión y giros argumentales, es también una exploración de las relaciones más extremas bajo la lupa de una humanidad puesta a prueba. Explorando a fondo los límites de lealtad y traiciones, la historia atrevida no esconderá su intención de capturar la mente y el corazón de quienes se adentren en su intrigante desarrollo.

el refugio

Tráiler de El Refugio Atómico

Embed - El refugio atómico | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El Refugio Atómico

  • Alícia Falcó
  • Pau Simon
  • Miren Ibarguren
  • Natalia Verbeke
  • Joaquín Furriel
  • Agustina Bisio
  • Álex Villazán
  • Montse Guallar
refugio atomico
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La quinta temporada marcará el cierre de la serie, y su estreno se espera para 2024 o 2025
play

Explotación y crimen: está en Netflix y es una miniserie basada en un hecho real

Las nuevas Series apocalípticas que están en lo más visto de Netflix
play

Esta miniserie con una guerra mundial y un futuro apocalíptico está siendo furor en Netflix: tiene impronta argentina

“La Mula” combina el pulso narrativo clásico de Eastwood con un tema incómodo: cómo alguien que parece inofensivo puede esconder un rol clave en un entramado delictivo. 
play

Está en Netflix y está basada en un hecho real: un hombre mayor que se transformó en traficante de drogas

Netflix quiere comprar a su competencia y busca meterse en el mundo del cine.

Netflix quiere comprar un estudio de Hollywood y el mundo del cine podría cambiar para siempre

Este jueves, 18 de septiembre, llegó a a la gran N roja esta miniserie que es tendencia, la esperada producción creada por Zach Baylin y Kate Susman. 
play

Misterio psicológico: esta miniserie tiene 8 capítulos, se estrenó en Netflix y la protagonizan Jude Law y Jason Bateman

Una historia de amor entre un músico y una escritora, que deberá enfrentar una difícil decisión. de
play

Emociona hasta las lágrimas y está en Netflix: la película de la que todos hablan

últimas noticias

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: Tú eres noticias falsas

Donald Trump censuró a una periodista de CNN: "Tú eres noticias falsas"

Hace 23 minutos
Thiago Medina junto a Camilota.

Camilota se quebró al hablar de la salud de Thiago Medina: "Les pido que oremos por él"

Hace 30 minutos
Javier Milei se reunirá con la directora del FMI y con el Tesoro de Estados Unidos.

Javier Milei parte a Estados Unidos con el objetivo de materializar el eventual préstamo del Tesoro

Hace 32 minutos
Martín Guzmán alertó sobre riesgos de un préstamo de EEUU: Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo

Guzmán criticó el préstamo de EEUU: "Solo aumentaría la deuda externa sin desarrollo"

Hace 42 minutos
ANSES detalló cuáles son los beneficiarios que percibirán sus montos este martes.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este martes 23 de septiembre

Hace 47 minutos