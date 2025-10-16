IR A
IR A

Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

La productora llenó de ilusión a los fanáticos luego de confirmar la llegada de la producción más pedida por todos.

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+.

YouTube
La serie que se viene.
Te puede interesar:

De qué se trata Wonder Man, la serie que Marvel estrenará en enero 2026

A través de su sitio web oficial, The Walt Disney Company se encargó de revelar cuándo se estrenará su serie más pedida por los fanáticos, es decir la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Luego de lo que fue su debut en 2025, la audiencia rápidamente la posicionó como la más exitosa de todas y esto llevó a Marvel a considerarla como un elemento central de su futuro, razón por la que confirmaron su tercera entrega antes del debut de la secuela.

Así, en el comunicado compartido por la compañía, anunciaron que la segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrenará el miércoles 4 de marzo de 2026. Esto significa que será el último proyecto previo al lanzamiento de la película Spider-Man: Brand New Day, algo que ya confirmaron que estará directamente conectado con la tira de Disney+.

Daredevil Born Again
La segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ en 2026.

La segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ en 2026.

La ilusión por ver a Daredevil y Spider-Man en conjunto es tal que los fanáticos de Marvel ya realizaron múltiples montajes con ambos en un mismo plano, y siguiendo el formato de la serie. Por eso, se deberá esperar para conocer cuál es la participación de El Hombre Araña en esta producción, aunque los rumores indican que Sony no permite que esté en formatos que no sean películas.

Spiderman Daredevil Marvel
Spider-Man y Daredevil es una de las colaboraciones más pedidas por los fans.

Spider-Man y Daredevil es una de las colaboraciones más pedidas por los fans.

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

La productora Marvel Studios confirmó que no va a terminar una de las trilogías más pedidas por los fanáticos y la noticia no tardó en viralizarse en redes sociales, ya que fue un personaje clave en Spider-Man: No Way Home, una película que cambió el destino del Universo Cinematográfico.

Andrew Garfield The Amazing Spider-Man
Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Se confirmó la peor noticia sobre la próxima película de The Amazing Spider-Man.
play

Marvel reveló la peor noticia: "No va a pasar y no creo que pase nunca..."

La empresa detalló los nuevos lanzamientos.

Marvel confirmó la continuación de diferentes historias que llegarán a Disney+ el próximo año: cuáles son

El tráiler nos permite ver a Yahya Abdul-Mateen II en el papel de Simon Williams,
play

Wonder Man es el primer estreno de Marvel para 2026: ¿se verá un tono distinto de la franquicia?

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa entre los fans de Marvel.

Marvel confirmó la noticia más esperada sobre Spider-Man: Brand New Day

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

últimas noticias

Las periodistas contaron que fueron víctimas de un acosador sexual.

Soledad Larghi denunció la violenta amenaza de un acosador: "Te voy a ir a buscar"

Hace 39 minutos
La vivienda se encuentra lindera a las vías del Ferrocarril Buenos Aires.

La Matanza: una mujer fue detenida tras el hallazgo de su bebe ahogado en un balde

Hace 41 minutos
play

Balearon la camioneta de Juan Manuel Urtubey en Salta

Hace 50 minutos
El presidente Javier Milei dijo que Luis Caputo es el mejor ministro de Economía del mundo.

Milei volvió a defender el rumbo económico: "Todavía falta, pero vamos en el camino correcto"

Hace 51 minutos
Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt.

Polémicas declaraciones de Karen Reichardt sobre el peronismo: "Es una enfermedad mental"

Hace 1 hora