Marvel anunció la fecha de estreno de su serie más esperada: cuándo llega a Disney+

Las series de Marvel se estrenan siempre en Disney+. YouTube

La productora Marvel Television anunció su fecha de estreno más esperada en la plataforma de streaming Disney+ y llenó de ilusión a los fanáticos de la producción, ya que será el próximo lanzamiento a la serie Wonder Man, la cual llegará en enero de 2026.

A través de su sitio web oficial, The Walt Disney Company se encargó de revelar cuándo se estrenará su serie más pedida por los fanáticos, es decir la segunda temporada de Daredevil: Born Again. Luego de lo que fue su debut en 2025, la audiencia rápidamente la posicionó como la más exitosa de todas y esto llevó a Marvel a considerarla como un elemento central de su futuro, razón por la que confirmaron su tercera entrega antes del debut de la secuela.

Así, en el comunicado compartido por la compañía, anunciaron que la segunda temporada de Daredevil: Born Again se estrenará el miércoles 4 de marzo de 2026. Esto significa que será el último proyecto previo al lanzamiento de la película Spider-Man: Brand New Day, algo que ya confirmaron que estará directamente conectado con la tira de Disney+.

Daredevil Born Again La segunda temporada de Daredevil: Born Again llegará a Disney+ en 2026. Marvel

La ilusión por ver a Daredevil y Spider-Man en conjunto es tal que los fanáticos de Marvel ya realizaron múltiples montajes con ambos en un mismo plano, y siguiendo el formato de la serie. Por eso, se deberá esperar para conocer cuál es la participación de El Hombre Araña en esta producción, aunque los rumores indican que Sony no permite que esté en formatos que no sean películas.

