En medio de una escapada familiar a Puerto Pirámides, el empresario sorprendió a la cantante con un inesperado desafío que involucra a sus seguidores.

A través de un video en sus redes sociales, Jimena Barón reveló la insólita propuesta que le hizo su pareja, Matías Palleiro , quien aprovechó la popularidad de la actriz para lanzar un desafío que podría beneficiarlos a ambos.

Stevie Wonder se burló que quienes dudan de su ceguera: "Súbanse al auto conmigo y veremos qué pasa"

Todo ocurrió durante una escapada a Puerto Pirámides junto a Arturo, el único hijo que tienen en común. Mientras el empresario manejaba, la cantante comenzó a grabar la conversación que mantenían en el interior del auto, sin imaginar el particular planteo que le haría su novio. “ ¿A dónde estamos yendo? ”, le preguntó Barón para que contara frente a cámara cuál era el plan.

Sin embargo, lejos de responderle, Palleiro sorprendió con una inesperada iniciativa: “ Tengo una tarea para la gente” , lanzó en referencia a los millones de seguidores que reúne la artista en Instagram.

“ Pero, ¿dónde estamos yendo? Yo pregunté dónde estamos yendo ”, insistió Jimena. Fue entonces cuando el empresario explicó que estaban camino a conocer una propiedad ubicada en las afueras de la ciudad y aprovechó para retomar su propuesta.

“¡Pará! Tengo algo para la gente. A ver si la gente quiere. A ver qué tan fiel es tu gente” , expresó con cierto misterio. Ante la intriga de su pareja, finalmente reveló el desafío: “Si yo llego al millón de seguidores, compro la casa al instante”.

Sorprendida por el planteo, Jimena compartió una segunda historia con un meme del rapero Snoop Dogg que reflejaba su reacción y, como no podía ser de otra manera, etiquetó a Palleiro para incentivar a sus fanáticos a seguirlo.

Jimena Barón mostró en sus redes como aumentó el número de seguidores de su pareja

Lejos de considerar imposible el desafío, la cantante se mostró convencida de que podría conseguirlo. “Para mí, acaba de cometer un gran error si piensa que esto es imposible. Él es muy orgulloso. Así que, si lo logramos, lo va a hacer”, aseguró.

Jimena Barón vía Instagram.

“Yo solo quiero mi casa verde para ver los animalitos. Así que estoy subidísima a esta viralización”, agregó, entusiasmada con la posibilidad de concretar su sueño.

Desde entonces, Barón estuvo muy pendiente de la cuenta de Instagram de su novio y no tardó en celebrar los primeros resultados de la iniciativa: en unos minutos pasó de 681 mil seguidores a 780 mil. “Están subiendo los seguidores. Voy a ir eligiendo mi refugio animal”, lanzó divertida.