La conductora se animó a dar detalles sobre su presente sentimental y reveló cómo vive esta nueva etapa junto a un hombre alejado del ambiente mediático.

Después de su escandalosa separación de Darío Cvitanich en 2025, tras diez años de matrimonio, Chechu Bonelli volvió a apostar al amor. Lejos del ruido mediático, la periodista conoció a un hombre en un club donde suele practicar deportes y con quien estaría viviendo una nueva historia de amor.

Se separó tras 14 años, su expareja confirmó que se casa y ella hizo un importante anuncio para su vida

La encargada de sacar a la luz el romance fue Pochi, durante una emisión de Puro Show. Según contó la panelista, el hombre no pertenece al ambiente artístico y ambos se conocieron en un club de Pilar, donde suelen organizar encuentros de “tercer tiempo” para distenderse y compartir charlas entre amigos.

“La famosa periodista que volvió a encontrar el amor y nos pone muy felices es Chechu Bonelli”, anunció Pochi. Y agregó: “ Ella me contó que está muy contenta con este chico, que no es del medio”.

De acuerdo con la información que trascendió, el hombre que conquistó el corazón de la modelo se llama Tomás y tiene 36 años. Además, durante el ciclo mostraron una fotografía de ambos que una usuaria le había enviado a la panelista.

Según explicó Pochi, Chechu le contó que su nuevo compañero la cuida y la acompaña mucho, aunque prefiere mantener el vínculo alejado de la exposición mediática , justamente porque él no es una persona conocida.

Chechu Bonelli sobre el hombre que conquistó su corazón

Por su parte, la propia Bonelli se animó a dar algunas pistas sobre su presente sentimental en Valet Parking, el programa que conduce en La Casa Streaming.

“Estoy muy bien, estoy muy contenta. Sin querer queriendo alguien llegó a mi vida”, confesó. Si bien se mostró algo tímida a la hora de hablar del tema, no pudo ocultar el entusiasmo por esta nueva etapa.

Como era de esperar, sus compañeros aprovecharon la confesión y no tardaron en convertir la mesa en un verdadero interrogatorio para descubrir quién era el hombre que había logrado conquistarla. Entre risas, Chechu dejó en claro dos detalles: “No es famoso y no es una persona relacionada al fútbol”.