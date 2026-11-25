La influencer publicó una historia en Instagram junto a su padre y su hermano Felipe, donde destacó los valores que le dejó y aseguró que nunca dejará de extrañarlo.

Marta Fort realizó un posteo emotivo para recordar a su padre en la fecha de su fallecimiento.

A 13 años de la muerte de Ricardo Fort, ocurrida el 25 de noviembre de 2013, Marta Fort recordó a su papá con un sentido mensaje en redes: "Adelantado, avasallante e irrepetible" . En una historia de Instagram acompañada por una foto familiar junto a él y a su hermano Felipe, la hija del Comandante destacó las enseñanzas y valores que le dejó el empresario, aseguró que nunca dejará de extrañarlo y expresó cuánto desearía darle un abrazo más y contarle todo lo que vivió desde su partida.

La emoción de Marta Fort al recordar a su papá con su plato favorito en MasterChef Celebrity

“La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte ”, expresó Marita en sus redes sociales para recordar al empresario chocolatero.

En el mensaje, también subrayó lo que aprendió de su padre y manifestó su deseo de poder volver a estar un instante junto a él. “Fecha que queda en mi memoria y que marcó un antes y un después en mi vida. La fecha va a pesar siempre y siempre se va a extrañar la presencia de mi figura paterna e ícono. Adelantado, avasallante e irrepetible como lo fue mi papá ”.

Más adelante, aludió a las memorias que guarda de su padre: “Gracias por todo lo que me enseñaste, por los valores que me dejaste y por enseñarme a seguir adelante. Mucho de lo que soy hoy es gracias a vos”.

"Cuánto daría por un abrazo más y por contarte todo lo que viví desde que te fuiste”, sumó en otra parte del posteo. Para terminar, expresó: “La vida me enseñó a vivir sin vos, pero nunca va a enseñarme a dejar de extrañarte”.

Ricardo Fort: la huella televisiva y popular a 13 años de su partida

A trece años de su fallecimiento, el 25 de noviembre de 2013, Ricardo Fort continúa siendo una presencia única dentro de la farándula y la cultura popular del país. Con un estilo desfachatado, sin filtros y una exposición permanente, "El Comandante" convirtió su vida cotidiana, sus viajes y su paso por los medios en un fenómeno que sigue vivo entre nuevas generaciones a través de memes, frases célebres y homenajes. Un verdadero pionero que anticipó el fenómeno actual de los influencers.

Cómo escuchar el podcast de Damián Kuc sobre Ricardo Fort

Descendiente de la familia dueña de la fábrica de golosinas FelFort, eligió perseguir su faceta artística tras una etapa en Estados Unidos vinculada a la moda, la música y el diseño. Al volver a la Argentina en 2009, impulsó su propio programa televisivo y pronto dio el salto a ShowMatch, donde logró el segundo puesto y disparó su popularidad.

En apenas cuatro años de intensa actividad mediática, sumó roles como jurado, protagonista teatral con Fortuna y conductor en TV, dejando latiguillos inolvidables como "¡Basta, chicos!" o "Maiameee".

El back de la foto de marquesina de la obra de Ricardo Fort

Falleció a los 45 años en el Sanatorio de la Trinidad, en Palermo, luego de cuatro días de internación por fuertes dolores físicos, a raíz de un paro cardiorrespiratorio asociado a una hemorragia digestiva severa y una sepsis generalizada, tras años de múltiples intervenciones en columna y rodilla.

Su muerte golpeó profundamente al medio artístico y a su círculo íntimo, en especial a sus hijos mellizos, Marta y Felipe, que tenían 9 años y quedaron bajo el cuidado de Gustavo Martínez.