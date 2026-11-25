Las ventas en supermercados cayeron 3% interanual y en mayoristas aumentaron 1% en el último año El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en los supermercados bajaron 0,9% respecto a agosto y en los mayoristas cayeron un 0,5% en el mismo periodo. Por Agregar C5N en









Las ventas en supermercados y mayoristas registradas por el Indec.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que las ventas en supermercados bajaron un 3% en septiembre en la comparación interanual y un 0,9% con respecto a agosto. Mientas que en los autoservicios mayoristas las ventas aumentaron 1% interanual y cayeron 0,5% intermensual.

El índice de ventas en ambos centros de compras acumula una caída de más de 2% en lo que va de 2026. Un desplome de 2,9% en supermercados y de 2,5% en mayoristas. El ticket promedio en el primer caso fue de $38.059 en septiembre y de $48.405 en el segundo caso.

Indec En los autoservicios mayoristas, el medio de pago más elegido en el noveno mes del año fue "Otros" (33,6%), es decir, billeteras virtuales, códigos QR, vales, cuponeras, gift card y ticket canasta. Aunque el 41,3% de las ventas se pagaron con tarjeta de crédito (25,5%) o débito (15,8%). Los artículos más vendidos correspondieron al grupo "Almacén" (46,7%).

En los supermercados, el medio de pago más elegido en el mismo periodo fue la tarjeta de crédito (40,7%), seguida por la tarjeta de débito (24,2%). Los artículos más vendidos correspondieron al grupo "Almacén" (28%).

Indec El personal ocupado en ambos casos cayó respecto a septiembre del año anterior: los supermercados sufrieron una baja del 4,5% en un año y los mayoristas, una del 7,4%.

Las ventas en shoppings subieron 0,3% interanual en septiembre Por otro lado, en los centros de compra las ventas subieron 0,3% interanual en septiembre de 2026 y disminuyeron 0,8% con respecto al mes previo. En los primeros nueve meses de este año acumulan una caída de 1,1%. Las ventas a precios corrientes del tercer trimestre de 2026 totalizaron $1.220.645 millones, una baja de 5,2% respecto al mismo período de 2025. Los artículos más comprados en shoppings fueron "Indumentaria, calzado y marroquinería, ropa y accesorios deportivos" (49,4%), seguidos por "Resto" (24%) y "Patio de comidas, alimentos y kioscos" (18,7%). #DatoINDEC

Electrodomésticos y artículos para el hogar: las ventas a precios corrientes del 3° trimestre de 2026 totalizaron $1.220.645 millones, una baja de 5,2% respecto al mismo período de 2025 https://t.co/85YNfo0uKS pic.twitter.com/AVgtZVQU54 — INDEC Argentina (@INDECArgentina) November 25, 2026