El nuevo movimiento planetario modifica el clima astrológico de las próximas semanas y propone una manera diferente de encarar proyectos, decisiones y asuntos pendientes. Qué significa este tránsito y cómo influye en el zodíaco.

Marte en Virgo impulsa a ordenar prioridades, resolver pendientes y avanzar con mayor organización y atención a los detalles.

Marte entra en Virgo : hoy el planeta de fuego se mueve a una energía de tierra, favoreciendo el orden, la resolucion de pendientes, mejorando lo que ya existe y focalizando en aquello que realmente necesita una respuesta concreta. qué cambios trae para cada signo desde el 25 de noviembre

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de noviembre

Marte es el planeta de la acción, el impulso y la iniciativa, mientras que Virgo es un signo de tierra asociado con el orden, la organización y la atención a los detalles. Cuando Marte transita por este signo, la búsqueda se orienta a resolver, planificar y mejorar aquello que necesita ajustes . Es un período para avanzar con más estrategia, ocuparse de los pendientes y prestar atención a los pequeños pasos que permiten alcanzar objetivos concretos.

Para cada perfil astral, este movimiento va a activar un área diferente de la vida y puede marcar dónde habrá más iniciativa y necesidad de resolver durante las próximas semanas. El tránsito invita a detectar qué está funcionando, qué necesita ajustes y dónde conviene dejar de improvisar para empezar a tomar decisiones más concretas.

Aries : ordenar tu energía y ocuparte de aquello que venías postergando.

Tauro : más movimiento en el amor, la creatividad y los proyectos personales.

Géminis: acción sobre la casa, la familia y cuestiones que necesitaban resolución.

Cáncer: más actividad, conversaciones y decisiones en tu entorno cercano.

Leo: foco en dinero, recursos y cómo administrar mejor lo que tenés.

Virgo: Marte llega a tu signo y aumenta la iniciativa, el deseo y las ganas de ir por lo que querés.

Libra: un período más interno, para cerrar pendientes y cuidar dónde ponés tu energía.

Escorpio: movimiento en amistades, grupos y proyectos compartidos.

Sagitario: más acción y ambición en el trabajo y en tu lugar público.

Capricornio: ganas de aprender, viajar, estudiar o salir de tu rutina habitual.

Acuario: intensidad en temas económicos, intimidad y recursos compartidos.

Piscis: Marte activa vínculos y sociedades: puede haber más iniciativa, pero también más discusiones si no se regulan los impulsos.