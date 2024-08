Jey Mammon opinó sobre la denuncia contra Marley: "No me sorprende..."

Luego, le preguntaron si va a hablar con el conductor de Telefe y confesó: "Hace muchísimo que no hablo con él, no sé por qué tendría que hacerlo. Si siento que amerita hacer un llamado, lo haré". Así, volvió a hacer énfasis en que no está bien informado sobre la situación de Alejandro Wiebe.

Adrián Medina El denunciante de Marley reflexionó sobre la presunta corrupción de menores cuando se relacionó con el conductor. Redes sociales

Con respecto a lo poco que leyó sobre el tema, Mammon expresó: "El título ni me sorprendió ni me dejó de sorprender. No creo que tenga mucho para decir sobre esto. Yo voy a profundizar pero tampoco me gusta opinar sobre los demás. No me gusta hacer con los demás lo que hicieron conmigo". Nuevamente, recordó su escenario y todas las críticas que recibió de la prensa y farándula.

Para finalizar, Jey Mammon buscó dejar un mensaje de concientización: "Nadie tiene que condenar a alguien en virtud de un título. La condena social frente a una acusación es impropia". De esta manera, no hizo mención a la posibilidad de que las denuncias sean reales y únicamente se centró en la inocencia hasta que se compruebe lo contrario.

Marley fue denunciado por corrupción de menores

El conductor de televisión Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, fue denunciado en la Justicia por corrupción de menores. El caso, según expuso el denunciante, habría ocurrido hace 27 años y cuenta con detalles muy graves: " Colocó en mi nariz una sustancia que se llama Popper, mientras me convencía de tener sexo en el jacuzzi y yo me me desmayé".