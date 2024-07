Otra figura abandona a Jey Mammón: qué panelista renunció al programa

El programa de Jey Mammón que se emite por Net TV se estrenó hace algunos días y ya perdió a una de las integrantes: Anamá Ferreira dio el portazo y abandonó a su compañero. En LAM revelaron que se fue muy enojada con el manejo de la producción luego de no poder lucirse como esperaba.

Quien llevó la información fue Pepe Ochoa: "Ella se sintió destratada porque la trataban de 'susano' y no le gustaba como enfocaban el tema del humor, en algún punto sentía que la ponían más de payaso que de humorista , que para lo que fue convocada".

"Renunció porque no quería estar más en ese lugar. Cuando pasan a la noche, a Anamá la querían seguir teniendo, pero ella dijo que bajo ningún punto de vista porque no le servía”, agregó el panelista.

Y agregaron que “esto en el entorno cayó mal, no les gustó la renuncia. Anamá sentía que iba a tener una participación más grande”. El enojo no sería con el conductor sino con la producción que le prometieron algo que no cumplieron.