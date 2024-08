Adrián Molina ratificará la denuncia contra Marley por corrupción de menores

Habló el denunciante de Marley: "Esto no es un vendetta. Es decir la verdad para sanar uno mismo"

“Hoy me presenté en la Justicia y tengo un montón de pruebas para demostrar que todo lo que dice ahí es falso. Sí, lo conozco. Fue hace 25 años, los dos éramos mayores de edad y éramos grandes . Él estaba estudiando en la facultad de ese momento, tengo pruebas”, había indicado Marley en Telefe el miércoles.

Adrián Medina El denunciante de Marley reflexionó sobre la presunta corrupción de menores cuando se relacionó con el conductor. Redes Sociales

Fue entonces que, luego de haber escuchado la declaración del conductor en Telefe, Molina estando en vivo en Intrusos, confirmó que iba a ratificar la causa. Todo fue apresurado porque el sábado 31 de agosto, el denunciante debía volver a Estados Unidos.

“Uno es responsable de sus acciones. No es mi responsabilidad pensar en lo que es mejor o peor para él. Sabrá que hacer porque es un adulto. Ojalá que otra gente que tenga que hablar, hable. No es una intención egoísta. Como una víctima de abuso de varios años, esto no es fácil", indicó Molina en Intrusos.

La declaración se lleva a cabo ante Marcelo Martín Retes en la Fiscalía Nacional y Criminal Correccional N° 23 y va a aportar nuevos elementos de prueba, según indicó su defensa.

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.

Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.