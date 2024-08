Marley fue denunciado por corrupción de menores

El conductor de televisión Alejandro Wiebe, conocido popularmente como Marley, fue denunciado en la Justicia por corrupción de menores. El caso, según expuso el denunciante, habría ocurrido hace 27 años y cuenta con detalles muy graves: "Colocó en mi nariz una sustancia que se llama Popper, mientras me convencía de tener sexo en el jacuzzi y yo me me desmayé".