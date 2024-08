Marley rompió el silencio tras la denuncia por corrupción de menores "Tengo pruebas para demostrar que todo es falso"

Luego agregó en exclusiva a Telefe que "un día me llama y me dice que la mamá se iba a atender acá y yo lo ayudé para que pudiera atenderse. Hasta que un día en 2022 se comunica conmigo y que tenía un deuda grande y me pidió dólares y yo le dije 'en este momento no puedo'. No le cayó muy bien eso y se enfrió el vínculo. Luego apareció con amenazas".

Por otro lado, expuso que al relación “fue un vínculo sano y lindo, de tres años. No estoy acostumbrado de mi vida privada y de mi sexualidad. Durante años de habernos conocido, repito que éramos adultos. Se mudó a EEUU en 2002 y él se casó y yo conocí al marido, fuimos a cenar. Teníamos un buen vínculo. Él subía en Instagram y le ponía me gusta”.

Embed - MARLEY HABLÓ sobre la GRAVE DENUNCIA que RECIBIÓ: "Son todas FALSEDADES"

En cuanto las pruebas, indicó que en primer lugar “habla y dice que en 1996 me conoce personalmente y que va a mi casa en un barrio cerrado y yo el terreno lo compré en 1998 y tengo el título donde firmé. En el 98 y la casa se construyó durante todo el 98 y nos mudamos en 1999. Él ya tenía 20 años. Tengo pruebas de cada cosa, como que iba a la facultad y era mayor”.

“Yo solamente quiero el juicio por la verdad porque tengo todas las pruebas para empezar por el año equivocado. Tengo las pruebas de todas las mentiras para refutarlas, yo soy el que quiere la verdad. No me gusta esta posición, no es algo que yo decida. Me están forzando a hablar y estar en esa situación en la que yo tengo que contar algo para ver si logran dinero. Me tiene muy preocupado porque siempre tuve una relación genial. Nos juntábamos a comer en 23 de los 25 años. Lo ayudé a la mamá para que la operaran. Me presentó a su marido, gente que eran amigos de él”, argumentó.

Luego admitió que en los próximos días le hará una denuncia penal al denunciante. “Me dijo estoy quebrado, tengo muchas deudas, necesito un montón de plata y le dije en este momento, te ayudo con todo, pero con dinero no te puedo ayudar. Después ya vino con amenazas y extorsión”, concluyó.

La denuncia de corrupción de menores contra Marley

Marley fue denunciado en la Justicia por corrupción de menores. El caso, según expuso el denunciante, habría ocurrido hace 27 años y cuenta con detalles muy graves: "Colocó en mi nariz una sustancia que se llama Popper, mientras me convencía de tener sexo en el jacuzzi y yo me me desmayé".

"Se trata de una demanda judicial en el circuito de Buenos Aires y referencia a un caso del pasado, ya que el denunciante hoy tiene 44 años. Vive en el exterior y viajó especialmente al país para realizar la denuncia", detalló el conductor Julián Guarino.

Por su parte, el periodista Leonardo García brindó más precisiones en C5N: "Cuando tenía 17 y no tenía en claro su orientación sexual, empezó una relación con Marley vía charlas telefónicas. Después de un tiempo, lo citó en una esquina de Palermo, donde se conocieron personalmente. En todo momento, Marley se transformó en una persona de confianza".

Marley Survivor: Expedición Robinson Marley es el conductor de Survivor. Captura Telefe

El comunicador expuso en El Diario que el hombre detalló la situación vivida ante la Justicia: "En ese momento se subió a su auto en Avenida del Libertador y Marley lo llevó a su casa en zona norte. En ese primer encuentro -según el relato de la presunta víctima- 'intentó seducirme y trató de tener relaciones sexuales, pero me negué y me dio vergüenza y culpa'".

En la misma línea, García contó más datos de la declaración judicial: "Marley lo hacía sentir culpable por haberlo rechazado. 'Me decía que quería tener relaciones sexuales conmigo y que no le debía contar nada a nadie'". Luego aclaró los dichos de la presunta víctima: "Lo acusa por la manipulación, por aprovecharse de su inmadurez sexual y que eso lo llevó a tener relaciones con Marley".

"Hay una parte de la denuncia que es gravísima y relata que Alejandro colocó en su nariz una sustancia que se llama Popper, mientras lo convencía de tener sexo en el jacuzzi y se desmayó", explicó el especialista en asuntos judiciales y policiales.