Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande Este fue el momento que marcó un antes y un después en la carrera del actor y le permitió ganar mayor reconocimiento. Agregar C5N en









Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney. InStyle

George Clooney tuvo una oportunidad clave en sus comienzos como actor.

Una obra de teatro marcó un antes y un después en su carrera.

Por primera vez, recibió reconocimiento individual en importantes críticas teatrales.

Su participación le abrió las puertas a nuevos trabajos y oportunidades en el espectáculo. Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood, George Clooney tuvo que recorrer un camino con trabajos pequeños y oportunidades que lo ayudaron a crecer como actor. Uno de esos momentos llegó cuando todavía buscaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, lejos de los grandes escenarios y las producciones que después marcarían su carrera.

El punto de inflexión fue una obra de teatro llamada Vicious, centrada en la historia de Sid Vicious, el cantante de los Sex Pistols. Allí, Clooney interpretó a un personaje bastante particular: un prostituto que también traficaba drogas. Aunque se trataba de una producción de pequeña escala, la experiencia terminó siendo clave para su futuro profesional.

Su participación en Vicious fue un punto clave de su carrera. Getty Images El actor recordó que en aquella época los teatros más chicos eran una oportunidad para que los intérpretes pudieran mostrarse ante agentes y directores de casting. Gracias a esa obra consiguió representación, participaciones como invitado en programas de televisión y su carnet del sindicato de actores. Para él, fue una señal de que estaba en el camino correcto.

Qué papel hizo saltar a la fama a George Clooney En Vicious, Clooney tenía un rol que, pese a lo oscuro de la historia, incluía un costado cómico. El propio actor describió al personaje como un prostituto y traficante de drogas que aportaba humor a la obra. La propuesta era intensa y, según recordó, también increíblemente brutal, pero le permitió mostrar una faceta interpretativa que hasta entonces no había recibido tanta atención.

Uno de los aspectos que más valoró de aquella experiencia fue que las críticas de los medios lo mencionaran de manera individual. Clooney explicó que no era habitual que los comentarios sobre obras pequeñas destacaran a un actor en particular, por lo que encontrar su nombre en publicaciones como Variety y The Hollywood Reporter significó mucho para él. Fue la primera vez que sintió que su trabajo recibía ese tipo de reconocimiento.