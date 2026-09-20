IR A
IR A

Cuál fue el papel que hizo saltar a la fama a George Clooney: fue de grande

Este fue el momento que marcó un antes y un después en la carrera del actor y le permitió ganar mayor reconocimiento.

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

Este fue el papel que cambió la carrera de George Clooney.

InStyle
  • George Clooney tuvo una oportunidad clave en sus comienzos como actor.
  • Una obra de teatro marcó un antes y un después en su carrera.
  • Por primera vez, recibió reconocimiento individual en importantes críticas teatrales.
  • Su participación le abrió las puertas a nuevos trabajos y oportunidades en el espectáculo.

Antes de convertirse en una de las figuras más reconocidas de Hollywood, George Clooney tuvo que recorrer un camino con trabajos pequeños y oportunidades que lo ayudaron a crecer como actor. Uno de esos momentos llegó cuando todavía buscaba hacerse un lugar en el mundo del espectáculo, lejos de los grandes escenarios y las producciones que después marcarían su carrera.

Lali Espósito volvió a demostrar que su figura trasciende el entretenimiento y el cine.
Te puede interesar:

Lali Espósito habló sobre la remera de las Malvinas Argentinas que lució en el Festival de San Sebastián

El punto de inflexión fue una obra de teatro llamada Vicious, centrada en la historia de Sid Vicious, el cantante de los Sex Pistols. Allí, Clooney interpretó a un personaje bastante particular: un prostituto que también traficaba drogas. Aunque se trataba de una producción de pequeña escala, la experiencia terminó siendo clave para su futuro profesional.

Su participación en Vicious fue un punto clave de su carrera.

Su participación en Vicious fue un punto clave de su carrera.

El actor recordó que en aquella época los teatros más chicos eran una oportunidad para que los intérpretes pudieran mostrarse ante agentes y directores de casting. Gracias a esa obra consiguió representación, participaciones como invitado en programas de televisión y su carnet del sindicato de actores. Para él, fue una señal de que estaba en el camino correcto.

Qué papel hizo saltar a la fama a George Clooney

En Vicious, Clooney tenía un rol que, pese a lo oscuro de la historia, incluía un costado cómico. El propio actor describió al personaje como un prostituto y traficante de drogas que aportaba humor a la obra. La propuesta era intensa y, según recordó, también increíblemente brutal, pero le permitió mostrar una faceta interpretativa que hasta entonces no había recibido tanta atención.

Uno de los aspectos que más valoró de aquella experiencia fue que las críticas de los medios lo mencionaran de manera individual. Clooney explicó que no era habitual que los comentarios sobre obras pequeñas destacaran a un actor en particular, por lo que encontrar su nombre en publicaciones como Variety y The Hollywood Reporter significó mucho para él. Fue la primera vez que sintió que su trabajo recibía ese tipo de reconocimiento.

Fue destacado por la crítica y su carrera empezó a despegar.

Fue destacado por la crítica y su carrera empezó a despegar.

Con el tiempo, Vicious quedó en su memoria como una producción decisiva para su carrera. La obra también llegó al Steppenwolf Theatre y reforzó su confianza en la actuación, en una etapa en la que todavía estaba construyendo su trayectoria. Aunque el estrellato llegaría más adelante, aquel papel le abrió puertas y le dio uno de los primeros impulsos importantes en su camino hacia Hollywood.

Noticias relacionadas

A sus 73 años, Vera Holtz continúa activa en el mundo artístico. Su presente combina trabajos audiovisuales, proyectos independientes y actividad teatral.

Lucinda en Avenida Brasil: que fue de la vida de la actriz Vera Holtz

Isabel Macedo mostró un rincón de su hogar mientras compartía un momento de cocina junto a su hija Julia.

Minimalista y de última generación: así es la cocina de Isabel Macedo

Lizardo Ponce no estaría invitado al casamiento de Tini Stoessel, ¿qué pasó?

Revelaron por qué Tini Stoessel no habría invitado a Lizardo Ponce a su casamiento

La salud de la conductora, de 99 años, volvió a registrar una complicación y tuvo que ser internada.

Qué se sabe de la salud de Mirtha Legrand, tras la nueva internación

Carolina Kopelioff y Lorena Vega protagonizan la nueva serie de TNT.

La historia real en la que se basa Cautiva: el caso de las monjas de Nogoyá

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en un registro civil de San Isidro.

Se filtró el mensaje de la exesposa de Emanuel Ortega tras su casamiento con Julieta Prandi

últimas noticias

El Comando Radioeléctrico, la Comisaría 23, el Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y la Prefectura Naval Argentina participaron del rescate de la mujer de 76 años.

Vivía en San Martín de los Andes y tenía 76 años: quién era la mujer que murió tras ingresar al lago Lácar

Hace 7 minutos
Lula Da Silva / Flávio Bolsonaro

Elecciones en Brasil: un informe de inteligencia advierte sobre un riesgo crítico de interferencia de Estados Unidos

Hace 22 minutos
play
Stephen King le dio su aval a la adaptación de los cuentos de Mariana Enriquez. 

Aprobada por Stephen King: el maestro del terror recomendó la serie basada en relatos de Mariana Enriquez

Hace 23 minutos
Investigan la muerte de una mujer en las aguas del Lácar en San Martín de los Andes.

Una mujer de 76 años falleció tras sufrir una descompensación al sumergirse en el lago Lácar

Hace 1 hora
Boca le ganó 2-0 a San Lorenzo.

Se viene otro clásico: cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo contra San Lorenzo

Hace 1 hora