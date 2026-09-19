Este actor perdió un papel clave por los excesos y dio lugar al comienzo de la fama de Kevin Bacon: como fue Una reconocida figura de Hollywood recordó una inesperada situación de los comienzos de su carrera y habló sobre una de las oportunidades que pudo haber cambiado su trayectoria en la industria cinematográfica. Agregar C5N en









Kevin Bacon interpretó al protagonista de Footloose, uno de los papeles más recordados de su trayectoria.

La historia detrás de una importante producción de los años 80.

Qué recordó Christopher Atkins sobre sus primeros años en Hollywood.

Los detalles de una oportunidad que quedó marcada en su trayectoria.

Cómo fueron los comienzos del actor en la industria cinematográfica.

El impacto que tuvo La laguna azul en su carrera. Este actor perdió un papel clave por los excesos y dio lugar al comienzo de la fama de Kevin Bacon: Christopher Atkins recordó que estaba previsto que él protagonizara Footloose, la película de 1984, pero una reunión con los productores cambió el rumbo del proyecto.

La caracterización terminó en manos de Kevin Bacon y se convirtió en uno de los trabajos más recordados de su carrera. Atkins tenía el papel, pero una reunión cambió todo.

El recuerdo de aquella oportunidad perdida volvió a tomar relevancia décadas después, luego de que Atkins contara públicamente cómo sus excesos le hicieron perder el personaje. La revelación generó repercusión entre los fanáticos de la película y volvió a poner el foco en un episodio que pudo haber cambiado el rumbo de su trayectoria profesional.

Así fue el papel que lanzó a la fama a Kevin Bacon El papel que marcó un antes y un después en la carrera de Kevin Bacon fue el de Ren McCormack en Footloose, la película musical estrenada en 1984. El actor interpretó a un joven que llega junto a su madre a una pequeña localidad donde existen estrictas normas que prohíben bailar y escuchar música.

La historia sigue el conflicto de Ren con las autoridades y con parte de la comunidad, que considera que el baile representa una amenaza para los jóvenes. Bacon consiguió el papel después de que Christopher Atkins, conocido por La laguna azul, quedara fuera del proyecto. Según contó Atkins años después, los productores habían decidido inicialmente contar con él, pero una reunión en la que se presentó bajo los efectos del alcohol terminó modificando sus planes.