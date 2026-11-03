Para el Vaticano, la gira del papa León XIV por América Latina será "volver a casa"

El director de la Oficina de prensa de la Santa Sede describió así la visita del Sumo Pontífice por Argentina, Uruguay y Perú que durará 10 días, aproximadamente.

Después de someterse a una operación por una adenocarcinoma pulmonar, León XIV llegará a Argentina el próximo 8 de noviembre.

La Sala de Prensa del Vaticano dio detalles del viaje del papa León XIV a Latino América, que durará 10 días aproximadamente, y reveló que la gira del Sumo Pontífice será como un “volver a casa”.

Guía completa de cortes por la visita de León XIV: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

La revelación la realizó recientemente el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, quien también reconoció que fue un deseo del propio pontífice realizar gira y su intención era encontrarse con esos pueblos. Durante una reunión con los periodistas que acompañarán al Papa, Bruni definió la próxima gira como una experiencia con un sentido personal para León XIV . “Lo concibo casi como volver a casa en América Latina”, afirmó según detalló Infobae.

L eón llegará a Sudamérica y se quedará uno 10 días , aproximadamente. Aterrizará primero en Uruguay y permanecerá allí del 6 hasta el 8 para después e mprender viaje a Argentina donde quedará hasta el 10. Finalmente, su extenso viaje continuará en Perú hasta el 16.

La visita incluirá actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con comunidades locales. Esta gira será el sexto viaje internacional del pontífice y el séptimo si se cuenta la visita a San Marino . “Para el Papa, este viaje es un tiempo de escucha, de encuentro, un tiempo bendecid o que halla su realización más profunda en la vida de los pueblos”, expresó Bruni ante los comunicadores.

Uruguay y Argentina no reciben a un pontífice desde las visitas de Juan Pablo II: el polaco estuvo dos veces en Argentina, en 1982 y 1987, y también viajó dos veces a Uruguay: en 1987 y 1988.

Papa León XIV en Argentina: dónde están los perímetros y cuáles son los accesos cerrados en CABA

Con motivo de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegará un amplio operativo de seguridad e infraestructura.

El dispositivo afectará de forma directa el tránsito en los barrios de Palermo y Recoleta, donde se concentrarán perímetros con restricciones de circulación, desvíos de colectivos, remoción de vehículos y controles de acceso vehicular y peatonal.

Desde la tarde del sábado 7 hasta la madrugada del miércoles 11 de noviembre, la Policía de la Ciudad y fuerzas federales controlarán los puntos de acceso peatonal y vehicular. Por dicho motivo, tanto los trabajadores como vecinos de dichos barrios deberán completar una Declaración Jurada para poder transitar por dichas zonas.