28 de octubre de 2026 Inicio
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El acusado por los femicidios de Retiro y Córdoba se negó a declarar y podría ser trasladado

Iván Tabella, de 28 años, quedó detenido por las muertes de Tatiana Fernández y Daniela Villalba. Tras negarse a declarar en Buenos Aires, la Justicia cordobesa inició gestiones para que responda por el crimen ocurrido en barrio Cofico.

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Renato Iván Tabella se negó a declarar por el femicidio de Tatiana Micaela Fernández y pidieron el traslado a Córdoba. 

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ElDoce.tv
El hombre fue identificado como Renato Iván Tabella.
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La audiencia por el hecho ocurrido en Retiro se realizó ante el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº22, que intervino después de la detención del sospechoso. Aunque la fiscalía había impulsado las medidas iniciales, el juez reasumió el expediente tras el arresto concretado el domingo por la noche.

Renato Iván Tabella está detenido por los femicidios de dos mujeres en Buenos Aires y Córdoba.

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El fiscal Pablo Camacho modificó en Córdoba la calificación legal por la muerte de Daniela Villalba, de 29 años, y la recaratuló como femicidio, mientras la fiscalía pidió que Tabella sea trasladado a esa provincia para responder por el expediente abierto allí y prestar declaración ante los tribunales provinciales.

El pedido para que declare ante la Justicia cordobesa

Para concretar el traslado, la jueza cordobesa debe canalizar el requerimiento ante el tribunal de la Ciudad de Buenos Aires, que tendrá que autorizar la entrega del detenido. De acuerdo con la información difundida este martes, el pedido podría tramitarse entre miércoles y jueves, aunque los tiempos dependen de la respuesta judicial.

Ante una demora en la autorización, la fiscalía contempla una indagatoria por videoconferencia para evitar que el proceso local quede supeditado al traslado físico de Tabella, quien por ahora cuenta con la asistencia de un asesor público de los tribunales cordobeses, encargado de ejercer su defensa durante las actuaciones en esa provincia.

Tatiana Fernández, de 27 años, asesinada en Retiro.

Tatiana Fernández, de 27 años, asesinada en Retiro.

La conexión entre los casos surgió del número que habría usado el sospechoso para coordinar una cita con Fernández, pues esa línea ya estaba intervenida en el expediente cordobés. Ese cruce orientó la búsqueda hacia la Ciudad de Buenos Aires y permitió ubicarlo en un hotel del barrio de San Nicolás.

El operativo del domingo por la noche se concretó en una habitación del hotel Centro, en la calle Teniente General Juan Domingo Perón al 1500, donde los investigadores detuvieron al sospechoso y encontraron un celular que, de acuerdo con la pesquisa, pertenecería a Tatiana, cuyo teléfono había desaparecido del departamento de Retiro.

Daniela fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico, Córdoba.

Daniela fue encontrada con cortes en el cuello y los brazos en su departamento del barrio Cofico, Córdoba.

En Córdoba, la investigación avanzó luego de que recolectores hallaran una valija con pertenencias y ropa con manchas de sangre en un contenedor cercano al departamento de Villalba, en barrio Cofico. Las cámaras de seguridad aportaron imágenes de un hombre que habría descartado el equipaje y ayudaron a identificar al sospechoso.

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