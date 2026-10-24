"Hartas de contar compañeras asesinadas": el fuerte reclamo de AMMAR tras el presunto femicidio de Daniela Villalba Mientras la Justicia analiza cámaras de seguridad para identificar a un sospechoso, la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina reclamó el fin de la impunidad ante el reciente asesinato de Daniela Villalba y la creciente violencia de género. Por Agregar C5N en









La mujer habría enviado un último mensaje pidiendo auxilio. Redes sociales

Mientras la Justicia investiga el asesinato de Daniela Villalba, una mujer de 29 años, madre de un menor, que apareció degollada en su departamento en el barrio Cofico de Córdoba, el hecho provocó un duro reclamo de la Asociación Civil de Trabajadoras Sexuales (AMMAR Córdoba) para frenar los casos de femicidio: "Hartas de contar compañeras asesinadas".

Desde el colectivo exigieron el fin de la impunidad y respuestas urgentes por parte de las autoridades judiciales y estatales. Mientras tanto, la Fiscalía a cargo de la investigación del presunto femicidio analiza varias pistas para reconstruir qué pasó con la mujer entre el lunes 19 de octubre -el último día donde tuvo contacto con sus allegados y cuando habría enviado un mensaje de auxilio- y el miércoles 21, la jornada en que encontraron su cuerpo sin vida.

Entre los elementos investigados hay una valija que apareció el martes en un contenedor de basura de la zona céntrica, donde vivía la víctima, que contenía una alfombra ensangrentada y documentación que permitió direccionar los allanamientos hacia la vivienda ubicada en Bulevar Las Heras 234.

Además, los investigadores analizan un video donde aparece un hombre entrando en el edificio, aunque se descartó que sea el padre del hijo de Villalba y tampoco se trataría de un familiar directo. Todavía sigue sin aparecer el teléfono celular, fundamental para realizar el peritaje y saber con quién estuvo en contacto en las horas previas a su asesinato.

Femicidios en Argentina: el reclamo de AMMAR La asociación AMMAR Córdoba emitió un duro comunicado en redes donde expresó su "bronca, dolor e indignación" por el asesinato de Daniela Villalba en Córdoba y pidió que el hecho no sea tratado como un caso aislado. "¡Nos siguen matando! ¡Estamos hartas de contar compañeras asesinadas! ¿Cuántas más tienen que matar para que el Estado responda?".