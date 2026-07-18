Habló la artista que cantaría el himno en la final del Mundial 2026: no es Lali ni María Becerra La cantante contó su versión de los hechos en medio de tanta especulación y dejó la puerta abierta a la posibilidad de ser la encargada. Agregar C5N en









¿Quién cantará el himno? Reuters

Los rumores sobre quién será la artista que cante el himno en la final del Mundial 2026 para la Selección argentina en el duelo vs. España siguen presentes, pero todo empezó a tener forma luego de las declaraciones de una de las apuntadas: Soledad Pastorutti habló y dejó la puerta abierta.

En un principio, se dijo que Lali Espósito podría repetir, ya teniendo en cuenta que estuvo en Qatar 2022, cantó el himno en la final y Argentina se consagró. Por la cábala, era lo ideal. Sin embargo, apareció María Becerra en la pelea y todo parecía indicar que iba a ser ella.

Sin embargo, en medio de todo, apareció La Sole y, en primer lugar, la representante Vicky Roa habló en RatingCero y C5N.com y le dijo que no había ninguna decisión por parte del artista y que el misterio continúa.

Qué dijo La Sole sobre la posibilidad de cantar el himno en la final del Mundial 2026 Pero La Sole habló en Salta Soy: “Sería un milagro. Creo que todos los artistas que amamos este país no podemos creer lo que estamos viviendo, lo que le está pasando a Messi, es un ejemplo a seguir para entender que hay valores que los dejamos de lado. A veces es también cómo te manejas en la vida”