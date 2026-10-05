De la Sole a Damas Gratis y Gaspar Benegas: la AFA confirmó el line up de la despedida de Lionel Messi

Q’ Lokura, Ulises Bueno, Amar Azul y muchos más artistas más también se presentarán en la despedida de La Pulga, con shows en la previa, el entretiempo y el post partido ante Benín.

El line up para la despedida de Lionel Messi en el Monumental promete ser una verdadera fiesta: artistas como Soledad Pastorutti, Damas Gratis y Ulises Bueno, Gaspar Benegas, entre otros, se presentarán con shows en la previa, el entretiempo y el post partido frente a Benín, acompañando una noche histórica que combinará fútbol, emoción y música en vivo.

La despedida de La Pulga no solo será un partido histórico, también tendrá música bien argenta. Entre los artistas confirmados aparece La Sole, l a voz que tantas veces acompañó a la Selección y que es de las preferidas del propio Messi. La oriunda de Arequito será parte del show en una noche que mezcla fútbol, emoción y canciones que ya son himno para los hinchas.

El martes 6 de octubre, el estadio de River se transformará en una verdadera cancha-festival: además de homenajes y recuerdos, habrá ritmo para que la gente no deje de alentar y vendrá directo de Córdoba: Q’ Lokura y Ulises Bueno se suman al line up como los representantes del cuarteto, listos para ponerle calor y baile a la jornada que despide al 10.

El rock nacional también tendrá su momento en la guitarra y voz de Gaspar Benegas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda que acompañó al Indio Solari.

Así, la última función de Messi con la camiseta argentina tendrá todos los condimentos de un clásico: lágrimas, abrazos, música y fiesta popular. Porque si se va el mejor de la historia, la tribuna lo despide como corresponde: con fútbol, cuarteto y la Sole cantando para él.

Line up de la despedida de Messi: uno por uno, todos los artistas

El cronograma que arranca temprano y se juega como un verdadero partido de estrellas. Desde las 17:30, Un Poco de Ruido abre la jornada con cumbia de la buena, seguido por Sebastián Mendoza y Román el Original, que entran a la cancha a los 17:40 y 17:50. Amar Azul se suma a las 18:00, y diez minutos más tarde aparece Santi Cairo para dejarle el pase a Q’ Lokura, que se queda con 20 minutos de show, como un primer tiempo completo.

La previa sigue con Un Poco de Ruido animando a la tribuna, hasta que a las 19:00 entra en escena Pablito Lescano y Damas Gratis. Justo antes del partido, Fabio Santana se encarga de entonar el himno argentino, el canto que une a todos los argentinos y marca el inicio del duelo frente a Benín.

Clausuraron Pinar de Rocha después de un recital de Damas Gratis

En el entretiempo, Gaspar Benegas pone música como si fuera la charla técnica en vestuarios, y al final del encuentro llega el show de drones y fuegos artificiales, el festejo de campeonato. El cierre queda en manos de Soledad Pastorutti, la voz que siempre acompañó a la Selección y que Messi lleva en su playlist, seguida por Ulises Bueno, que pone el broche cuartetero a una noche que será recordada como la final más emotiva de la historia del 10.