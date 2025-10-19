19 de octubre de 2025 Inicio
Jugó en Racing, fue campeón del mundo y ahora está sin trabajo

Supo brillar en todo el mundo, incluido en nuestra liga. Hoy busca una nueva oportunidad en su carrera como entrenador.

Su trayectoria y experiencia lo mantienen como un nombre vigente en el ambiente futbolístico.

Mauro Camoranesi es uno de esos nombres que dejaron huella tanto dentro como fuera de la cancha. Luego de haber jugado en los mejores clubes del mundo y hasta haberse puesto la camiseta de varios equipos del fútbol argentino, como también haber ganado con la Selección de Italia el Mundial de 2006, hoy atraviesa un momento distinto. El ex mediocampista se encuentra sin club y a la espera de una nueva oportunidad como entrenador.

Camoranesi fue uno de los tantos futbolistas que supo reinventarse lejos de su país. Su estilo caracterizado por su despliegue por las bandas y una técnica exquisita lo convirtieron en pieza clave donde jugó. Luego de sus inicios en el fútbol local, construyó una carrera internacional que incluyó pasos exitosos por México, Italia y otros destinos de Europa, hasta alcanzar la consagración mundial vistiendo la camiseta azzurra.

Hoy, luego de una etapa como director técnico en distintos clubes, el ex mediocampista se encuentra libre. Aunque dirigió equipos en América y Europa, sus últimos desafíos no tuvieron la continuidad esperada. Aun así, su nombre sigue estando vinculado a su recuerdo, caracterizado por su carácter competitivo y su talento en el campo, cualidades que podrían abrirle nuevamente las puertas de un banco de suplentes.

Mauro Camoranesi campeón Alemania 2006

El paso de Mauro Camoranesi por Racing

Si bien su paso por la Academia fue breve, dejó en evidencia su estilo de juego vertical, su precisión en los centros y su potencia en ataque, características que lo transformaron en un jugador distinto dentro del plantel. Su etapa en el club de la Avellaneda ocupó las competencias que se desarrollaron entre el 2012 y 2014, en donde disputó 42 partidos y en donde metió 3 goles y repartió 3 asistencias.

Camoranesi

Su paso más recordado fue por el fútbol italiano, firmando con el Hellas Verona y posteriormente con la Juventus, club en el que alcanzó su punto más alto, ganando títulos y formando parte del plantel campeón del mundo con Italia en 2006. Luego de su retiro, inició su etapa como entrenador, con experiencias en México, Argentina, Eslovenia, Malta y Chipre. Su último cargo fue en el Anorthosis Famagusta, al que dirigió hasta abril de 2025.

