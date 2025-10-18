Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

El equipo de Gustavo Costas se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y, en momentos donde cada detalle cuenta, se verá beneficiado por un particular motivo.

Racing entró en la recta final para uno de los partidos más importantes del año: el cruce de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 donde enfrentará a Flamengo . Aunque la Academia llega con varios jugadores lesionados, cuenta con una "ventaja" que podría beneficiarla.

Debido a las diferencias de calendario entre el Brasileirao y el Torneo Clausura, el equipo de Gustavo Costas llegará más descansado a ambos encuentros, en especial al decisivo partido de vuelta. Flamengo, en cambio, tendrá que enfrentar a varios rivales de peso en el torneo local.

Después de golear 3 a 0 a Botafogo el miércoles 15, el Mengao tendrá un duelo clave el domingo 19 por la tarde: enfrentará al Palmeiras, puntero del Brasileirao con 61 puntos, y buscará un triunfo que le permita alcanzarlo (actualmente marcha segundo con 58 unidades).

Es de esperar que Filipe Luís ponga a sus mejores jugadores en cancha, que de esta manera llegarán con desgaste al partido del miércoles con Racing. Además, entre los cruces de ida y vuelta por la Libertadores tendrá el encuentro ante Fortaleza, programado para el sábado 25.

Racing, en cambio, enfrenta un calendario mucho más liviano. Su último partido antes del cruce con Flamengo fue este viernes ante Aldosivi, lo que le da dos días más de descanso que su rival. A esto se suma que tampoco jugará entre la ida y la vuelta, debido a las elecciones legislativas que se celebran el domingo 26.

Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Copa Libertadores 2025

La Conmebol ya confirmó los días y horarios en que Racing enfrentará a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida será el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 29 a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda.

El ganador se enfrentará al equipo que surja del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras, que se verán las caras el jueves 23 a las 21:30 y el jueves 30, en el mismo horario, primero en Ecuador y después en Brasil. La gran final será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.