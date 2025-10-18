18 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

El equipo de Gustavo Costas se prepara para afrontar las semifinales de la Copa Libertadores 2025 y, en momentos donde cada detalle cuenta, se verá beneficiado por un particular motivo.

Por
El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

Marcelo Endelli/Getty Images

Racing entró en la recta final para uno de los partidos más importantes del año: el cruce de ida por las semifinales de la Copa Libertadores 2025 donde enfrentará a Flamengo. Aunque la Academia llega con varios jugadores lesionados, cuenta con una "ventaja" que podría beneficiarla.

Diego Milito, el presidente de Racing, junto con los directivos de Nike.
Te puede interesar:

Bombazo en Racing: cambia de marca de camiseta tras casi una década

Debido a las diferencias de calendario entre el Brasileirao y el Torneo Clausura, el equipo de Gustavo Costas llegará más descansado a ambos encuentros, en especial al decisivo partido de vuelta. Flamengo, en cambio, tendrá que enfrentar a varios rivales de peso en el torneo local.

Después de golear 3 a 0 a Botafogo el miércoles 15, el Mengao tendrá un duelo clave el domingo 19 por la tarde: enfrentará al Palmeiras, puntero del Brasileirao con 61 puntos, y buscará un triunfo que le permita alcanzarlo (actualmente marcha segundo con 58 unidades).

Es de esperar que Filipe Luís ponga a sus mejores jugadores en cancha, que de esta manera llegarán con desgaste al partido del miércoles con Racing. Además, entre los cruces de ida y vuelta por la Libertadores tendrá el encuentro ante Fortaleza, programado para el sábado 25.

flamengo

Racing, en cambio, enfrenta un calendario mucho más liviano. Su último partido antes del cruce con Flamengo fue este viernes ante Aldosivi, lo que le da dos días más de descanso que su rival. A esto se suma que tampoco jugará entre la ida y la vuelta, debido a las elecciones legislativas que se celebran el domingo 26.

Cuándo juegan Racing y Flamengo por la Copa Libertadores 2025

La Conmebol ya confirmó los días y horarios en que Racing enfrentará a Flamengo por las semifinales de la Copa Libertadores 2025. El partido de ida será el miércoles 22 de octubre a las 21:30 en el Maracaná, mientras que la vuelta se jugará el miércoles 29 a la misma hora en el Cilindro de Avellaneda.

El ganador se enfrentará al equipo que surja del cruce entre Liga de Quito y Palmeiras, que se verán las caras el jueves 23 a las 21:30 y el jueves 30, en el mismo horario, primero en Ecuador y después en Brasil. La gran final será el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima, Perú.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Fue un goleador tremendo y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro.

Jugó en River y Racing, fue un delantero temible y ahora vuelve a jugar a dos años de su retiro

Bruno Zuculini, la figura del partido, festeja su doblete en el Lencho Sola.
play

Racing volvió a sonreir: venció por 3-1 a Banfield en el Sur y sueña con los playoffs

Dos ex River y un ex Boca: los 3 futbolistas de Flamengo que Racing ya enfrentó en el pasado

Úbeda, al frente del equipo para enfrentar a Belgrano.

Tras la muerte de Russo, Boca vuelve a jugar: recibe a Belgrano en la Bombonera

 El mediocampista inició su camino profesional en Defensores de Belgrano, donde disputó 22 partidos entre 2011 y 2014.

Es argentino, usa la "10" y llegó a jugar en la liga de Uzbekistán

Lucas patina en la Selección y trabaja como artista en el subte B para financiarse.

La historia de "Mancha", el campeón nacional de patín que alegra a los pasajeros del subte B

Rating Cero

Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

El elenco de Stranger Things muestra su crecimiento después de casi una década en una de las series más exitosas de Netflix.

La impresionante transformación de los actores de Stranger Things: así se veían en la temporada 1

Mariano Castro murió a los 54 años.
play

Así recordaba Mariano Castro a su hermano Juan: "Lamentablemente no pudo..."

El periodista logró una carrera profesional en radio y televisión.

Murió Mariano Castro, el hermano gemelo de Juan Castro

Una conexión que empezó por trabajo y hoy se convirtió en una de las más comentadas entre los hinchas.

Este famoso jugador de la Selección Argentina tiene una pareja internacional y causa furor en Europa: de quién se trata

En Argentina, el Angel EDP de 25 ml se consigue actualmente por un precio que ronda los 266.900 pesos.

Cuál es y cuánto sale el perfume favorito de Fátima Florez

últimas noticias

Cuál es el ejercicio recomendado para quemar grasa.

Este ejercicio es muy sencillo y te garantiza la pérdida de peso y grasa como ningún otro

Hace 5 minutos
El rápido accionar policial permitió detener al autor del crimen. 

Crimen y horror en Las Toninas: el fiscal explicó la principal hipótesis del caso

Hace 6 minutos
Nico Vázquez se va de viaje con Dai Fernández.

Muy enamorados: Nico Vázquez se irá de viaje con Dai Fernández

Hace 7 minutos
Javier Milei encara la recta final de la campaña de La Libertad Avanza. 

Milei visita Santiago del Estero y Tucumán en la recta final de la campaña libertaria

Hace 13 minutos
El primer partido de la serie entre Racing y Flamengo será en el Maracaná.

Racing tiene una "ventaja" sobre Flamengo para la Libertadores: cuál es

Hace 28 minutos