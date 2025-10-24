24 de octubre de 2025 Inicio
El Gobierno se reúne con el CEO de JP Morgan

El encuentro se llevará a cabo durante la tarde en un hotel céntrico porteño, al que Jamie Dimon asistió para encabezar la cumbre anual de la entidad bancaria. Está confirmada la presencia del ministro de Economía Luis Caputo y el presidente Javier Milei.

Jamie Dimon

Jamie Dimon, CEP de JP Morgan. 

El Gobierno mantendrá esta tarde un encuentro con el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, que arribó al país para encabezar una cumbre anual con figuras del mundo financiero y referentes del empresariado local. La reunión se llevará cabo en un hotel céntrico de la Ciudad de Buenos Aires al que asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo, y se espera también la presencia del presidente Javier Milei, que el jueves cerró en Rosario la campaña de La Libertad Avanza (LLA) para las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre.

El cónclave se dará en un contexto de fuerte tensión cambiaria y luego de que el gigante financiero envíe un informe a los principales inversores y entidades bancarias donde descuenta que el Gobierno perderá los comicios legislativos y señaló los puntos claves que el mercado mirará el lunes.

La posibilidad de una nueva ayuda financiera al Gobierno por parte de los principales bancos de Wall Street para reforzar el swap de u$s20 mil millones ya acordado con el Tesoro de los Estados Unidos, es uno de los temas central que se analizarían en la reunión.

Luis Caputo

El CEO de JP Morgan se reunió a banqueros y empresarios argentinos

El evento, de carácter privado, se llevó a cabo el jueves en el Teatro Colón en el marco del encuentro anual del banco en Buenos Aires y contó con la presencia de Tony Blair, ex primer ministro del Reino Unido y actual asesor de la entidad; y Condoleezza Rice, ex secretaria de Estado de Estados Unidos y socia del grupo financiero.

Entre los invitados también estuvieron el fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin; el presidente del grupo IRSA, Eduardo Elsztain; y el titular de Pampa Energía, Marcelo Mindlin, entre otros. En representación del Gobierno nacional asistió el viceministro de Economía, José Luis Daza, consigna la información de Ámbito.

La Cepal recortó su proyección de crecimiento para la Argentina y anticipa un freno regional

