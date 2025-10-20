Cuánto rating tuvo la primera eliminación de MasterChef Celebrity: ¿le sirvió a Telefe? La salida del Roña Castro ocurrió cerca de la medianoche y el público envió un claro mensaje al canal.







MasterChef Celebrity﻿ tuvo un flojo rating en su primera gala de eliminación. Captura Telefe

La eliminación del Roña Castro de MasterChef Celebrity fue toda una sorpresa para la audiencia del programa culinario, algo que quedó evidenciado con el flojo rating que tuvo Telefe durante la gala debut de los domingos y que podría convertirse en algo habitual.

Según reveló el usuario @MoskitaMuertaOk en X, el rating del domingo por la noche tuvo una supremacía absoluta de Telefe. Todo comenzó con la final del Mundial Sub 20, la cual inició con 22.2 y rápidamente se elevó hasta casi los 30 puntos, para terminar con un promedio de 27.4 y un share superior a los 85.

Apenas 15 minutos después de la finalización del partido, la audiencia del canal cayó de 29.3 a 18.8 y no frenó allí, sino que todavía más gente dejó de ver Telefe con el arranque de MasterChef Celebrity. Tras su inicio en 15.4, lentamente pudo sumar un poco más de espectadores y terminó por caer de forma masiva a la hora de anunciar la eliminación, ya que apenas tuvo un 10.0 al momento de revelar que Roña Castro se iba del programa.

Rating Telefe final Mundial Sub 20 y primera eliminación MasterChef 2025 MasterChef Celebrity no cumplió con las expectativas del rating. @MoskitaMuertaOk en X

De esta manera, MasterChef Celebrity tuvo un promedio de 15.9 durante su primera hora de programa, mientras que cayó hasta los 12.2 de rating durante los 40 minutos finales. Por eso, en Telefe hay mucha preocupación con respecto al futuro del ciclo y se deberá esperar para conocer cuáles son las repercusiones de este debut fallido.

