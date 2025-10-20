IR A
Cuánto rating tuvo la primera eliminación de MasterChef Celebrity: ¿le sirvió a Telefe?

La salida del Roña Castro ocurrió cerca de la medianoche y el público envió un claro mensaje al canal.

Según reveló el usuario @MoskitaMuertaOk en X, el rating del domingo por la noche tuvo una supremacía absoluta de Telefe. Todo comenzó con la final del Mundial Sub 20, la cual inició con 22.2 y rápidamente se elevó hasta casi los 30 puntos, para terminar con un promedio de 27.4 y un share superior a los 85.

Apenas 15 minutos después de la finalización del partido, la audiencia del canal cayó de 29.3 a 18.8 y no frenó allí, sino que todavía más gente dejó de ver Telefe con el arranque de MasterChef Celebrity. Tras su inicio en 15.4, lentamente pudo sumar un poco más de espectadores y terminó por caer de forma masiva a la hora de anunciar la eliminación, ya que apenas tuvo un 10.0 al momento de revelar que Roña Castro se iba del programa.

Rating Telefe final Mundial Sub 20 y primera eliminación MasterChef 2025
De esta manera, MasterChef Celebrity tuvo un promedio de 15.9 durante su primera hora de programa, mientras que cayó hasta los 12.2 de rating durante los 40 minutos finales. Por eso, en Telefe hay mucha preocupación con respecto al futuro del ciclo y se deberá esperar para conocer cuáles son las repercusiones de este debut fallido.

El Roña Castro se despidió de MasterChef Celebrity: "El mejor título que obtuve..."

El exboxeador Jorge Fernando Castro, conocido popularmente como Locomotora o Roña, se convirtió en el primer eliminado de MasterChef Celebrity 2025 y decidió despedirse del programa de Telefe en sus redes sociales, donde compartió un sentido mensaje para todas las personas que lo apoyaron.

Roña Castro Locomotora MasterChef Celebrity
