MasterChef Celebrity perdió el 25% de su rating de una semana a otra: qué pasó

El programa culinario no consiguió mantener su audiencia en televisión y hay mucha preocupación en Telefe.

MasterChef Celebrity ﻿quedó ante una complicada situación.

Telefe
Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara.
Yanina Latorre apuntó contra Wanda Nara por los mensajes a Enzo Fernández: "¡Mentirosa!"

Según reveló el usuario @PtcRecargado en X, el rating de los programas más vistos del lunes 20 de octubre fue el siguiente: MasterChef Celebrity ‍(12.7), MasterChef Celebrity (10.0), Pasapalabra (8.3), Telefe Noticias (7.6) y El noticiero de la gente (6.7). El ciclo culinario queda dividido en dos porque así lo remarca el propio canal, algo que expone la audiencia del cierre del día.

De esta manera, cayó un total de 3 puntos con respecto a la semana anterior y eso le significó casi exactamente un 25% de audiencia menos. Con todo esto, Telefe deberá analizar los pasos a seguir y es una situación complicada de cara al futuro inmediato, ya que apostaron todo por el éxito de este ciclo y las expectativas no llegan a ser cumplidas así.

Rating lunes 20 de octubre MasterChef Celebrity 2025
MasterChef Celebrity no consiguió cuidar su rating.

Tras el abandono de Pablito Lescano y la eliminación del Roña Castro, el público podría haber decidido dar un paso al costado de MasterChef Celebrity y esto es lo que deberá ser revisado. Además, Maxi López también decidió abandonar la competición de forma temporal y por eso es que Telefe sumó a Marley y Walas, este último por el líder de Damas Gratis.

Gran Hermano España se burló de la versión de Telefe: "Siempre gana el..."

El reality show Gran Hermano España se burló de la versión argentina de Telefe y la noticia no tardó en ser viral en redes sociales, ya que falta muy poco para que el programa vuelva a la televisión de la mano de Generación Dorada.

Marcos Ginocchio y Bautista Mascia Gran Hermano
Gran Hermano España se burló de los ganadores de la edición argentina.

