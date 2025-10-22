22 de octubre de 2025 Inicio
Flamengo vs. Racing, por la Copa Libertadores 2025: hora, formaciones y TV

El equipo de Gustavo Costas afronta el partido de ida de la semifinal continental, donde buscará sacar ventaja en el Maracaná para definir la serie en Avellaneda.

Racing sueña con avanzar a la final de la Libertadores.

Racing visitará a Flamengo este miércoles desde las 21.30 en el marco del partido de ida de la semifinal de la Copa Libertadores. La Academia intentará hacerse fuerte en el Maracaná para traerse un resultado positivo de cara a la vuelta en Avellaneda.

El equipo de Gustavo Costas no tendrá un encuentro fácil: primero por la instancia histórica a la que llega después de 28 años de ausencias en semifinales. Y después, porque el Mengao, junto al Palmeiras, es uno de los "cucos" de la competición más prestigiosa de clubes de América. Igualmente, la Academia llega con un buen presente tras haber superado la fase de grupos y de haber dejado en el camino a Peñarol en octavos de final y a Vélez en cuartos.

En el plano local, Racing le ganó 1-0 a Aldosivi por el Torneo Clausura 2025 y por el momento se encuentra en el sexto lugar de la clasificación a los playoffs.

En cuanto a las buenas noticias, el entrenador académico podrá contar con Gabriel Rojas y Juan Nardoni. El primero se había lesionado ante Banfield, mientras que Nardoni había sido marginado de la serie contra el Fortín también por lesión.

Por el lado de Flamengo, clasificaron holgadamente en octavos de final después de derrotar a Internacional por un global de 3-0, aunque sufrieron en cuartos de final ante Estudiantes: fue 3-3 en el global y luego 4-2 victoria en los penales.

Junto con Palmeiras son los líderes del campeonato brasileño y, justamente este fin de semana, se enfrentaron en una especie de final anticipada que fue 3-2 para el Mengao.

Horario y dónde ver Flamengo vs Racing

El partido comenzará a las 21.30 y será televisado por Fox Sports. Dirige el venezolano Jesús Valenzuela.

Flamengo vs Racing: formaciones

Flamengo: Agustín Rossi, Emerson Royal, Léo Pereira, Léo Ortíz o Danilo, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Pedro y Samuel Lino. DT: Filipe Luís.

Racing: Facundo Cambeses; Nazareno Colombo, Santiago Sosa, Marcos Rojo; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas o Gastón Martirena; Santiago Solari, Adrián Martínez, Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

