Inesperado acercamiento de Furia y Martín en Gran Hermano 2023: "¿Te gustaría?"

Ante esta consulta, Juliana no pudo ocultar lo que sintió durante su sexto mano a mano en Gran Hermano 2023 y aseguró: "El culo ayer me lo dejaste vibrando... Y no fue por sexo". Así, se metió en una temática bastante subida de tono y de forma muy rápida, por lo que Ku no quiso quedarse atrás y fue por más.

"¿Te gustaría que sea?", le preguntó casi al instante el Chino a Furia, lo que provocó una reacción muy divertida de Emmanuel que no tardó en convertirse en un meme en redes sociales. Con todo esto, los televidentes rieron y realizaron un pedido a los fans de no viralizar el video para que no lo vea Marisol, la novia de Martín Ku.

Gran Hermano habría recaudado el triple del premio para el ganador en una gala de eliminación

La decimosexta gala de eliminación de Gran Hermano 2023 estuvo dividida en dos días con motivo del morbo que generó el mano a mano entre Catalina y Juliana, por lo que esto se evidenció en la cantidad de votos y ahora se provocó un escándalo vinculado al premio que se llevará el ganador del reality show.