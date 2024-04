La imagen de Gran Hermano que complica a la producción: "¡Son truchas!"

Gran Hermano Redes sociales

En la previa del programa, la mayoría de las encuestas evidenciaban que Furia se iba de la casa con un 60 o 70% de los votos y, para sorpresa de muchos, el resultado final fue diferente: se fue Cata con el 57,1% y se quedó Juliana con el 42,9%.

Ante esto, apareció Martín Liberman, un reconocido periodista de la televisión, y opinó sobre lo que él creía que sucede: “Todos los programas de votación de la gente son truchas. TODOS. No existen las votaciones. Solo siguen los que a la producción les rinden. FIN".

Catalina fue fulminada por Emmanuel y Denisse por Furia, y comenzó a viralizarse la teoría de que las dos fulminantes tienen el mismo porcentaje, es decir, sumaría a la idea de que está previamente decidido.

Gran Hermano: el polémico gesto de Coti Romero contra Furia al ingresar a la casa

La llegada de Coti Romero a la casa de Gran Hermano 2023 paralizó la casa, pero a pesar de la sorpresa, la recibieron con buena onda porque ella llegó en son de paz. Sin embargo, cuando se acercó a Furia tuvo un polémico gesto que quedó grabado y se declararon la guerra.

Saludó a todos al ingresar, menos a Juliana Scaglione. Luego le dio a entender que faltó saludarla, pero lejos de disculparse, le tocó el hombro en forma de desprecio. Eso lo notó la participante original, se río en modo irónico y lanzó la bomba: “Bienvenida a Gran Hermano”.

"¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? entra y no me mira y no me saluda, lo hicieron apropósito. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y a mi no me saludó. Me hace como desprecio... ¿Esa es la jugada?"



Furia #GranHermano #Coti

Con esa frase dejó en claro que, si quería jugar de esa manera, lo va a recibir. De hecho, Furia habló con Emmanuel y se descargó: “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

Furia miró a la cámara y disparó: “Producción loquita. ¿Qué estás pensando? Cómo voy a pensar que quiere venir sacarme, ¿cómo me vas a preguntar eso producción?”