Gran Hermano: el polémico gesto de Coti Romero contra Furia al ingresar a la casa

Embed "¿Sabés qué? ¿Sabés lo que hace? entra y no me mira y no me saluda, lo hicieron apropósito. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y a mi no me saludó. Me hace como desprecio... ¿Esa es la jugada?"



Con esa frase dejó en claro que, si quería jugar de esa manera, lo va a recibir. De hecho, Furia habló con Emmanuel y se descargó: “Entra, no me mira y no me saluda. Ni me mira a los ojos. Saludó a todos y no me saludó. ¿Por qué traen a estos ex Gran Hermano? ¿Para que traen a esta chica que no entiende nada?”.

Furia miró a la cámara y disparó: “Producción loquita. ¿Qué estás pensando? Cómo voy a pensar que quiere venir sacarme, ¿cómo me vas a preguntar eso producción?”