Levantaron MasterChef a pocas semanas de su debut: Telefe explicó los motivos El canal tomó la determinación de no emitir el ciclo el martes 6 de octubre y detalló en su grilla de programación qué es lo que priorizará. Agregar C5N en









Levantaron MasterChef.

Desde su estreno, MasterChef Celebrity 2026 le devolvió los dos dígitos al prime time de Telefe, el cual había perdido desde el final de Gran Hermano. Lidera y también alimenta a los programas de otros horarios. Sin embargo, Telefe decidió levantar el programa del martes 6 de octubre para priorizar a la Selección argentina.

El ciclo de Wanda Nara se emite de lunes a viernes a las 22:15 y los domingos hacen la gala especial porque es cuando se conoce al eliminado. Y como en partido abarcará gran parte de su emisión, desde Telefe decidieron directamente no emitirlo.

Fue Yanina Latorre quien contó que dudaron de ponerlo al aire y no lo habían definido, pero finalmente priorizarán el post del partido que puede tener la palabra de diferentes jugadores y famosos.

No solo se trata de un amistoso de la Selección argentina ante Benín por fecha FIFA, sino que se trata de la despedida de Lionel Messi con la camiseta albiceleste.

A qué hora juega la Selección argentina vs. Benín, en la despedida de Messi: formaciones y cómo verlo en vivo La Selección argentina jugará este martes un partido amistoso frente a Benín, pero no será un enfrentamiento más, sino que será uno especial para todo el mundo: marcará la despedida de Lionel Messi con la camiseta Albiceleste a estadio lleno.

Durante su paso por el combinado nacional, el capitán dejará un legado más que enorme después de 21 años, donde ganó los Juegos Olímpicos 2008, la Copa América en 2021 y 2024, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Anotó 122 goles -máximo goleador- y entregó 66 asistencias en 207 partidos. Hora: 20

20 Televisión: TyC Sports, Telefe y DSports

TyC Sports, Telefe y DSports Estadio: Monumental

Monumental Árbitro: Fernando Véjar (Chile).

Fernando Véjar (Chile). VAR: José Cabero Las estadísticas de Lionel Messi en la Selección argentina Lionel Messi debutó en la Selección Argentina Mayor el 17 de agosto de 2005 en un amistoso contra Hungría en Budapest. Allí comenzó un largo derrotero de más de veinte años que incluyó 207 partidos, 125 goles y 67 asistencias, con un promedio de 0,60 goles por encuentro. Goles y partidos de Lionel Messi en la Selección argentina por competencia Amistosos: 61 partidos, 54 goles

Eliminatorias sudamericanas: 72 partidos, 36 goles

Copa del Mundo: 34 partidos, 21 goles

Copa América: 39 partidos, 14 goles

Finalissima: 1 partido