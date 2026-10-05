El picante cruce entre Wanda Nara y Luck Ra en MasterChef Celebrity: "¿Te icardiaron?"

La conductora puso contra las cuerdas al cantante con una pregunta que desató una respuesta inesperada y elevó la tensión en plena gala.

La conductora Wanda Nara convirtió la primera gala de eliminación de MasterChef Celebrity en un interrogatorio sentimental al cantante cordobés Luck Ra . Mientras el cantante preparaba una milanesa, la conductora dejó la cocina en segundo plano y disparó sin rodeos: “¿Te engañaron?” , en referencia a su separación de la artista de RKT La Joaqui y el posterior romance de ella con el músico urbano Tiago PZK .

Pachu Peña, eliminado de MasterChef: el jurado se indignó por este detalle de su plato

Luck Ra negó una infidelidad de cualquiera de las partes y Wanda fue por más: “¿Se terminó el amor?” . El cordobés contestó con una definición contundente: “No, de mi lado no y del de ella tampoco, pero a veces eso no es suficiente” , dejando en claro que, según su versión, la ruptura no se produjo por falta de sentimientos.

El momento se volvió todavía más picante cuando Luck Ra deslizó: “Después de la nada yo fui como un monstruo, ¿no? Supuestamente” . Wanda lo cortó con una frase demoledora: “No, un monstruo no, un cornudo” . El músico, sin embargo, defendió a La Joaqui y aseguró que durante la relación ella siempre lo respetó.

Entonces llegó la pregunta que encendió la televisión y las redes: “¿Te icardiaron?” . Luck Ra respondió utilizando la propia historia sentimental de Wanda como analogía: “Ponele que yo soy Wanda, mi ex vendría a ser Icardi, y mi examigo vendría a ser…” , una evidente referencia al vínculo entre La Joaqui y Tiago PZK.

El cantante agregó que se enteró de la nueva relación por las redes y desmintió que su examigo lo hubiera llamado previamente: “Esa llamada de él nunca existió” . Wanda incluso abrió la puerta a un eventual encuentro de los protagonistas en MasterChef Celebrity , mientras Luck Ra bajó finalmente la tensión: “Cero rencor, por el momento estoy en busca de la felicidad” .

Quién fue el primer eliminado de MasterChef Celebrity

La misma gala del domingo terminó con la primera salida de la temporada: Pachu Peña fue eliminado de MasterChef Celebrity. El humorista quedó entre los tres peores platos junto a Alejandro Lerner y Diego Ramos, antes de que el jurado comunicara la decisión definitiva.

El desafío consistía en preparar una versión de la milanesa presentada por Ian Lucas en la final de la edición anterior. Pachu bautizó su plato “Mila Clown”: una milanesa acompañada por puré, pero la devolución cambió dramáticamente cuando el jurado encontró un fragmento de papel film dentro de la preparación.

El hallazgo provocó una de las devoluciones más duras de la noche. Damián Betular advirtió que se trataba de “contaminación física” y señaló que podía haberse tragado el plástico; además, los chefs encontraron grasa cruda en la carne y cuestionaron la ejecución y textura del puré presentado por Peña.

Pachu Peña, el primer eliminado de Masterchef.

Finalmente, Germán Martitegui reunió a Pachu Peña, Alejandro Lerner y Diego Ramos y les informó que habían presentado los tres platos menos logrados. Al anunciar la eliminación de Pachu, le dijo: “Te vimos muy poco, lamentablemente”, y consideró que los nervios no le permitieron mostrar todo su potencial dentro de las cocinas.

Pachu se despidió emocionado, agradeció el trato recibido y dejó abierta una puerta importante: si existe repechaje, quiere volver a MasterChef Celebrity. Antes de entregar definitivamente el delantal lanzó su frase final: “Recuerden: un día sin risas es un día perdido”, cerrando así la primera eliminación de la temporada.