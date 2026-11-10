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Luto en la televisión: murió una querida actriz con una extensa carrera en cine y teatro

Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmaron la triste noticia del fallecimiento de la artista. En uno de sus últimos trabajos compartió pantalla con Lali Espósito.

Dora Mils compartió pantalla con Lali Espósito en El Fin del Amor. 

Dora Mils compartió pantalla con Lali Espósito en "El Fin del Amor". 

Imagen creada con IA Grok

A los 95 años murió la actriz de cine, teatro y televisión Dora Mils, reconocida por interpretar numerosos papeles a lo largo de su carrera. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por las redes sociales de la Asociación Argentina de Actores y Actrices.

Un participante sorprendió con su preparación y se llevó todos los elogios.
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"Con profunda tristeza despedimos a la actriz Dora Mils, nuestra afiliada desde 1966. Con una extensa trayectoria vinculada al teatro, desarrolló también trabajos en cine, TV y plataformas. La despedimos con afecto y acompañamos a sus seres queridos", escribieron en un comunicado compartido.

Imagen compartida en 2019 sobre el ciclo en el que particip&oacute; Dora Mils.&nbsp;

Imagen compartida en 2019 sobre el ciclo en el que participó Dora Mils.

Dorita Milicich, cuyo nombre verdadero era Dorita Milicich, nació el 26 de noviembre de 1931 y murió el 10 de noviembre de 2026. Formaba parte de la Asociación Argentina de Actores y Actrices desde desde 1966, donde participó activamente en propuestas culturales y espacios de capacitación, una presencia que sostuvo hasta los últimos meses de su vida.

Su trayectoria sobre los escenarios abarcó distintas producciones teatrales, entre ellas Proceso a Juana Azurduy, bajo la dirección de Rosa Celentano; Topografía de un desnudo, de Jorge Díaz, con puesta de Leonardo Goloboff; Tango de Ginger, dirigida por Carlos Vanadia; El marinero, con dirección de Mónica Driollet; y Clarita y Estela… la vida continúa, obra en la que actuó junto a Erika Wallner, bajo la dirección de Luz Kerz.

Falleción Dora Mils: conoce su carrera en cine, TV y teatro

Participaciones teatrales:

  • Entre mujeres solas, junto a Beatriz do Santos, con dirección de Jorge Palant.

  • Judith, dirigida por Enrique Dacal.

  • Madre sin pañuelo, junto a Alfredo Castellani, bajo la dirección de Herminia Jensezian.

  • La muerte del croupier, dirigida por Jorge Palant, junto a Alejandra Colunga, Jorge Capusotti, Beatriz do Santos y Mario Mahler.

  • Las multitudes.

  • Los milagros.

  • El carterista.

  • El sueño inmóvil.

  • El lugar donde mueren los mamíferos.

  • El hipervínculo (Prueba 7), de Matías Feldman, presentada en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín.

Participaciones audiovisuales:

  • El fin del amor, serie protagonizada por Lali Espósito, donde interpretó a Jaia, la abuela de la protagonista.

  • Sola (1976), película dirigida por Raúl de la Torre.

  • Cielo raso (2009), de Delfina Taquini y Gustavo Garzón, que protagonizó junto a Alicia Aller y Martín Urbaneja.

  • Lombrices, de Pablo Albarello, presentada en Brilla Cordelia en 2014.
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