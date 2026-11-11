Vox suspendió la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild tras acusar a La Revuelta de censura

El partido canceló la entrevista del político español con el influencer tras denunciar que RTVE recortó 40 minutos de su participación en el reconocido programa.

Vox canceló la entrevista de Santiago Abascal con Jordi Wild , prevista para el pódcast The Wild Project. La decisión llegó después de que el partido denunciara que RTVE y la productora El Terrat eliminaron 40 minutos de la participación de su líder en La Revuelta, presentada por David Broncano .

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La formación política acusó a la televisión pública de incumplir los acuerdos sobre la entrevista emitida el lunes 9 de noviembre. En su comunicado, Vox sostuvo que “el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas” y reclamó la publicación íntegra del material, que incluiría declaraciones sobre sanidad, energía y defensa de lo público.

“Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso” , advirtió Vox, que anunció nuevas condiciones para sus apariciones mediáticas. El partido exigirá disponer de derechos sobre las grabaciones y su utilización posterior, al considerar que los recortes podrían perjudicar la imagen y reputación de su candidato durante la campaña electoral.

La cancelación afectó directamente a Jordi Wild, aunque Vox aclaró que su decisión no implicaba atribuirle ningún incumplimiento. La formación justificó la suspensión por la necesidad de “proteger la reputación de Vox y sus candidatos en período electoral” , mientras mantiene su enfrentamiento con RTVE por el contenido no emitido.

Desde el equipo de La Revuelta rechazaron las acusaciones y sostuvieron que Vox conocía las condiciones de edición del programa. La controversia abrió un nuevo enfrentamiento sobre la independencia editorial, el control de las entrevistas políticas y la difusión de contenidos en la televisión española, a pocas semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Jordi":Porque VOX anunció la suspensión de la entrevista de Santiago Abascal con @JordiWild https://t.co/I0CyIuVeLX — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 11, 2026

El descargo de Jordi Wild

Jordi Wild reaccionó públicamente a la cancelación de Santiago Abascal mediante un video difundido en sus redes sociales. “Estoy profundamente decepcionado”, expresó el creador de The Wild Project, quien mostró el estudio preparado para recibir al dirigente de Vox y lamentó: “Yo tendría que estar hablando ahora con él y la verdad es que la escena es bastante triste”.

El entrevistador aseguró que había garantizado la publicación completa del encuentro, sin modificaciones. “Me comprometí a no tocar ni un solo píxel de la entrevista”, explicó, y precisó que únicamente exigía que los candidatos tampoco solicitaran recortes. Según su relato, Vox pretendía grabar el encuentro por su cuenta y conservar los derechos del material.

“Es una falta de respeto a mi trabajo”, cuestionó Wild, quien recordó las jornadas dedicadas a preparar preguntas, estudiar propuestas y contrastar información. También rechazó cualquier sospecha sobre su profesionalidad y afirmó que “la entrevista hubiera sido dura”, aunque Abascal habría sido tratado “con respeto, educación y como ser humano”.

El creador de contenido también puso en duda las razones de la suspensión. “Si hubiera querido venir, estaría aquí, de eso no hay ninguna duda”, sostuvo, y consideró que Abascal pudo haber preferido evitar riesgos después de su aparición en La Revuelta. Wild reconoció que la cancelación lo sorprendió especialmente porque era el candidato del que menos esperaba una decisión semejante.

Pese al conflicto, Jordi Wild confirmó que publicará las entrevistas electorales el viernes 13 de noviembre, coincidiendo con el inicio de la campaña. El proyecto continuará con Pedro Sánchez, Ada Colau y Alberto Núñez Feijóo, cuya entrevista todavía estaba pendiente de grabación. “Me da tristeza, pero tengo que tirar para adelante”, manifestó el presentador.