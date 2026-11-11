Vicky Xipolitakis celebró el fallo contra su exmarido Javier Naselli tras años de denuncias: "Se hizo justicia"

La Justicia le impuso una serie de condiciones al empresario, entre ellas una restricción perimetral, tratamiento psicológico y la obligación de regularizar la deuda alimentaria con su hijo. La vedette celebró en redes.

Después de años de denuncias y una extensa batalla judicial , Vicky Xipolitakis celebró una resolución de la Justicia en la causa contra su exmarido y padre de su hijo, Javier Naselli, en el marco de un conflicto por violencia intrafamiliar.

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La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dispuso la suspensión del juicio a prueba (probation) por un año para el empresario, en una causa por daños en contexto de violencia intrafamiliar. La medida establece una serie de condiciones que deberá cumplir durante los próximos doce meses.

Entre las obligaciones impuestas, Naselli deberá participar del programa "Hablemos", del Ministerio de las Mujeres bonaerense, orientado al abordaje de hombres que ejercieron violencia; realizar un tratamiento psicológico y donar alimentos no perecederos a una institución de bien público.

Además, la resolución establece una restricción perimetral de 300 metros respecto de Xipolitakis, su familia, su domicilio, su lugar de trabajo y los espacios que frecuenta. También le prohíbe mantener cualquier tipo de contacto con ella, tanto de manera directa como a través de terceros.

Uno de los puntos centrales del fallo está relacionado con la cuota alimentaria de su hijo, cuyo incumplimiento fue denunciado durante dos años por la panelista de Cortá por Lozano. En ese sentido, la Justicia le exige al empresario regularizar su situación. A raíz de esta deuda, Naselli figura en los registros de deudores alimentarios morosos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires.

Por decisión de la propia Xipolitakis, el empresario quedó eximido de realizar una reparación económica por los daños denunciados.

La emoción de Vicky Xipolitakis tras conocer la resolución judicial

Luego de que se conociera la decisión de la Justicia, la mediática compartió su alivio a través de las redes sociales, donde celebró el resultado de una extensa lucha judicial. "Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia", expresó en una de sus historias de Instagram.

Sin embargo, eso no fue todo. Minutos después, compartió una fotografía de su hijo y le dedicó unas emotivas palabras, dejando en claro que fue su principal motivación durante todo este proceso. "Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme. Te amo, mi motorcito", escribió junto a la imagen.

Captura: web

La causa contra Javier Naselli se originó por un episodio ocurrido el 27 de julio de 2024, cuando el empresario habría arrojado al piso el teléfono celular de Vicky Xipolitakis durante una discusión ante la presencia de Salvador, el hijo que tienen en común, el cual intentó intervenir para defender a su madre.