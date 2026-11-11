Reapareció Juan Darthés en Brasil tras ser condenado: lo grabaron mientras hacía esto

Juan Darthes volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de ser registrado en la vía pública a varios meses de mantenerse completamente apartado del ojo de la prensa. Su figura recobró visibilidad en las redes sociales tras la ratificación del fallo emitido por la justicia de Brasil , país donde fijó su residencia desde el inicio del proceso legal que enfrentó por la causa iniciada por Thelma Fardin .

El proceso en los tribunales del país vecino experimentó un avance decisivo cuando el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región desestimó los dos planteos presentados por sus abogados defensores. Con esa resolución quedó confirmada la pena a seis años de prisión por los hechos ocurridos en Nicaragua durante una gira laboral vinculada a la tira juvenil Patito Feo, cerrando así un largo recorrido en la Justicia.

A través de las redes sociales oficiales del programa Sálvese Quien Pueda , emisión conducida por Yanina Latorre en la señal América TV, se compartieron las imágenes del actor en plena actividad cotidiana mientras caminaba a paso acelerado en la ciudad de Río de Janeiro , marcando el final de un prolongado período sin registros públicos de su persona.

En el material difundido se lo pudo observar dentro de un establecimiento comercial de indumentaria en compañía de su pareja, María del Carmen Leone . Durante la secuencia, el intérprete vestía un abrigo con gorra puesta y transportaba diversas compras en sus manos, manteniendo la vista orientada hacia el suelo de manera continua mientras realizaba los trayectos entre los pasillos del local.

La viralización de las secuencias generó de inmediato un alto impacto en la opinión pública de la Argentina dada la carga simbólica de la causa. El registro de su actividad comercial representó las primeras imágenes concretas del exacto presente del imputado tras la confirmación firme del dictamen en el país limítrofe.

Qué dijo Thelma Fardin tras quedar firme la condena a Juan Darthés en Brasil

Thelma Fardin rompió el silencio en una entrevista televisiva otorgada al ciclo Desayuno Americano, conducido por Pamela David en la pantalla de América TV, luego de ratificarse de manera definitiva el fallo del tribunal extranjero. En ese espacio, compartió sus sensaciones personales tras finalizar un prolongado circuito institucional que se extendió durante casi diez años e involucró la intervención de las administraciones de justicia en tres naciones distintas.

Al reflexionar sobre el desenlace del proceso contra Juan Darthés, la artista remarcó la tranquilidad con la que afrontó las instancias finales gracias a la comprensión de las normas. En ese sentido, fundamentó su postura declarando: "Para mí está terminado hace rato, en términos personales también hay algo de conocer el derecho que me fue permitiendo comprender desde esa mirada lo que estaba sucediendo en el proceso".

La actriz agradeció a la Justicia brasileña que creyó en su testimonio como víctima de violación. Redes Sociales

Respecto a los intentos presentados por los abogados defensores para dar vuelta la sentencia dictada por la justicia de Brasil, la joven reafirmó que nunca albergó dudas sobre el pronunciamiento. En relación con las resoluciones de la causa, sostuvo: "Cuando conocés eso, sabés que era muy poco probable que le admitieran alguno de estos recursos, que después de las dos sentencias que ya hubo -esta es la tercera- se pudiera revertir".

Sobre el impacto emocional de este fallo judicial firme que dispone el cumplimiento efectivo de la pena, dejó en claro su intención de dar por cerrado el tema de manera definitiva. Para finalizar su testimonio sobre la exposición mediática alcanzada, completó categórica: "De algún modo ya estaba terminado desde hace tiempo, pero sin dudas no deja de ser importante. No quiero hablar más de esto. Para mí es muy fuerte seguir viendo su cara"