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El abogado de la China Suárez defendió a Mauro Icardi: "Él es una víctima y vive una persecución"

Agustín Rodríguez aclaró rumores sobre la participación de su clienta en la causa por las lesiones a Francesca Icardi, pero también defendió al exfutbolista y criticó a la conductora de MasterChef Celebrity.

China Suárez y Mauro Icardi.

China Suárez y Mauro Icardi.

Tras el allanamiento del último domingo y la eximición de prisión a Mauro Icardi, el abogado de la Eugenia "La China" Suárez, Agustín Rodríguez, defendió al exfutbolista y afirmó que la actriz no fue citada a declarar como testigo en la causa que investiga la denuncia de Wanda Nara contra su exmarido por lesiones a su hija Francesca, de 11 años.

El gesto de la menor de las Icardi contra La China Suárez y que enfureció a Mauro Icardi.
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"No tenemos ninguna información de eso. Lo quiero desmentir porque en algunos lados están asegurando eso y no, ella no fue citada como testigo", reveló el representante legal de la cantante y detalló que su clienta vive la situación "como cualquier persona cuya pareja está pasando" por un conflicto de estas características, "totalmente desagradable".

Rodríguez sostuvo en el móvil de Primicias Ya que Icardi es "una víctima" en medio del conflicto judicial con Wanda y remarcó que vive "una persecución".

"La Justicia debe actuar como corresponde y tomar todas las herramientas que tiene a su alcance. A gabinetes psicotécnicos, cámaras Gesell, todo lo que sea necesario para dilucidar este tema y terminar con toda esta persecución que yo creo que está sufriendo Mauro Icardi. No es cliente mío, pero lo vengo viendo desde hace ya bastante tiempo", deslizó el profesional.

Cómo fue el allanamiento a la mansión de Mauro Icardi en Nordelta

La Policía bonaerense allanó el domingo el domicilio de Icardi en el barrio privado La Isla de Nordelta. La medida fue ordenada por el Juzgado de Garantías N°2 de Tigre, a cargo del juez Orlando Abel Díaz, dentro de la investigación iniciada por la denuncia de la conductora de MasterChef Celebrity.

De la mansión del exfutbolista la Policía se llevó una computadora MAcBook Apple, el dispositivo desde donde la niña de 11 años habría contactado a su madre; un teléfono iPhone 17 PRO, una mochila con útiles escolares y un carnet de socio del Club Atlético River Plate a nombre de Francesca Icardi.

De acuerdo a las capturas de chats compartidas por la periodista Naiara Vecchio, la nena le escribió a Martín Migueles y le envió un mail a Wanda desde la computadora pidiéndole a ambos que la fueran a buscar "como sea". "Me pegó y arrancó de los pelos", le contó la niña a la pareja de su madre y agregó: "Dijo que cuando volvía me cagaba a piñas".

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