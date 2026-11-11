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Es bailarina, se separó hace 7 meses del padre de su hijo y está buscando pareja: "Está lleno de princesos"

La artista reveló las dificultades que enfrenta para encontrar una nueva pareja y lanzó una contundente crítica a los hombres.

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

La actriz se explayó sobre su momento sentimental.

Magui Bravi sorprendió con sus declaraciones sobre su presente sentimental. A casi siete meses de separarse de Octavio Cattaneo, el padre de su hijo Galileo, la bailarina y actriz confesó que quiere volver a enamorarse, aunque no está conforme con los hombres que conoce.

Mientras la Diva de los almuerzos y cenas se recupera, la señal de aire modificó su estrategia televisiva.
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La artista, que terminó una relación de aproximadamente 15 años, habló de su nueva etapa durante una entrevista en un programa de televisión de streaming, el programa que conduce Nazarena Vélez, donde reveló las dificultades que encuentra para formar una nueva pareja.

“Es muy difícil el mercado acá”, aseguró Magui Bravi entre risas en Storytime (Bondi Live), al referirse a las experiencias que atraviesa desde que volvió a la soltería. La bailarina cuestionó especialmente la falta de compromiso emocional y las demoras para responder mensajes.

Durante la conversación, Nazarena Vélez la alentó a conocer nuevos hombres con una frase contundente: “Tenés que salir otra vez a la cancha, reina”. Sin embargo, Bravi reconoció que todavía le cuesta adaptarse a las nuevas formas de relacionarse.

Después de enfocarse en su carrera profesional y la crianza de Galileo, la actriz dejó en claro que está dispuesta a comenzar otra relación, pero no a cualquier precio. “¡Está lleno de princesos!”, disparó al describir las actitudes que más le molestan de sus posibles pretendientes.

Magui Bravi reveló por qué no logra conseguir novio

Magui Bravi explicó que uno de sus principales problemas para conseguir novio es la falta de comunicación. “Viven en otro tiempo en donde son todos inmortales y piensan que te pueden contestar en el 2029”, ironizó sobre los hombres que tardan demasiado en responder.

La bailarina fue todavía más contundente al hablar de esos comportamientos: “¿A dónde voy a estar? En 2029 ya te bloqueé hace siglos”. Además, cuestionó la falta de interés en las conversaciones cotidianas y aseguró que no pretende compromisos inmediatos.

“No hay compromiso emocional”, sostuvo la actriz, y agregó: “Yo simplemente te estoy preguntando: ‘¿Cómo estás?’. No te estoy diciendo: ‘¿Querés casarte conmigo mañana?’”. Con esas palabras, explicó por qué considera tan difícil encontrar una conexión genuina.

Sobre sus exigencias, Magui Bravi aclaró que necesita una pareja con quien pueda conversar abiertamente. “Yo soy muy de hablar las cosas”, señaló, antes de advertir que no acepta temas tabú ni hombres incapaces de expresar sus sentimientos: “El mudito a mí no me va”.

Finalmente, la artista reveló las tres cualidades que busca en un hombre: inteligencia académica, emocional o de la calle. Sobre esta última destacó la importancia del humor y aseguró que “el pibe que te hace reír, le gana a los otros dos”. Su condición quedó resumida en una frase: “Pero una te pido de las tres”.

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