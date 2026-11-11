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Preocupación por la salud de Don Omar: volvió a suspender su gira por indicación médica

El artista puertorriqueño tuvo que frenar otra vez sus compromisos musicales tras agravarse el cuadro respiratorio que lo afecta desde hace días. Desde su entorno confirmaron que deberá guardar estricto reposo.

Don Omar tiene 48 años y es uno de los máximos exponentes del regueton en el mundo.

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Redes sociales

El cantante puertorriqueño Don Omar anunció este miércoles a través de un mensaje en su cuenta oficial de Instagram que debió suspender y reprogramar por segunda vez una serie de conciertos de su gira internacional. La drástica decisión responde a una recaída por una fuerte infección respiratoria que lo afecta desde hace días.

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Obligado a guardar estricto reposo por indicación médica para no seguir exponiendo su salud, el legendario reguetonero suspendió su gira The Last King World Tour en Estados Unidos y lo comunicó a través de sus redes sociales. Se trata de la segunda vez que el artista debe suspender sus shows por complicaciones en su salud.

"Lamentablemente, he sufrido una recaída de la fuerte infección respiratoria que me ha afectado durante estos días y, por instrucciones de mi médico, debo detenerme nuevamente y guardar reposo. Seguir exponiendo mi salud en estas condiciones no sería responsable", explicó Don Omar a través de sus historias de Instagram.

El cantante admitió la frustración de no poder completar esta etapa de su gira y lamentó las molestias causadas a sus fanáticos, muchos de los cuales ya habían reorganizado sus viajes para verlo. "Sé lo que significa pedirles comprensión por segunda vez y créanme que no es algo que tomo a la ligera", expresó. Por el momento, no confirmó cuándo se reprogramarán los shows ni cuánto tiempo le demandará su recuperación.

Pese a sus recientes inconvenientes de salud, el artista tiene proyectado su regreso a los escenarios con The Last King World Tour LATAM 2027, una ambiciosa gira internacional que incluirá 18 presentaciones en 12 países entre octubre y noviembre de ese año. En medio del recorrido que abarcará naciones como Paraguay, Chile, Perú, Colombia y México, la gran cita para el público local será el 23 de octubre de 2027 en Buenos Aires, fecha en la que el rey del reguetón prevé reencontrarse con sus fanáticos argentinos.

¿Qué le pasa a Don Omar?

El parate en la agenda del músico encendió nuevamente las alarmas sobre su estado general debido a los duros antecedentes de salud que hizo públicos en junio de 2024, cuando reveló que padecía un carcinoma renal en su riñón izquierdo. En aquel momento, el cantante se sometió a una compleja cirugía de extirpación del órgano afectado y, a las pocas semanas, anunció con alivio que se encontraba completamente libre de cáncer.

Sin embargo, esta nueva interrupción en su gira no está vinculada a aquel diagnóstico, sino a una severa infección respiratoria que lo aqueja desde hace semanas. Tras un breve intento de regresar a los escenarios, Don Omar sufrió una fuerte recaída que lo obligó a acatar reposo médico absoluto, aclarando que, por el momento, no cuenta con el alta médica ni con una fecha precisa para su retorno.

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