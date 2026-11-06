Reapareció Pampita tras los rumores de separación con Martín Pepa

La modelo se mostró en público y rompió el silencio sobre los rumores de ruptura con el polista.

La modelo Carolina “Pampita” Ardohain reapareció públicamente en medio de los fuertes rumores de separación del polista Martín Pepa . La modelo volvió a sus compromisos laborales y condujo un desfile de moda en el shopping Las Lomitas , donde se mostró sonriente y distendida.

El problema detrás de la separación de Pampita con Martín Pepa: "Se dio cuenta y dijo 'Basta'"

La conductora deslumbró con un vestido negro largo, de estilo elegante y sofisticado. Su primera aparición pública después de las versiones de ruptura con el polista Martín Pepa quedó registrada en las fotografías difundidas por los medios de espectáculos.

En medio de la repercusión mediática por las fotos de Ciudad, Pampita decidió mantener la discreción sobre su situación sentimental. En declaraciones al programa LAM, expresó: “La verdad no quiero entrar en ese tema porque no quiero que mi vida privada esté en los programas de televisión, pero yo estoy muy bien” .

La modelo también defendió su decisión de preservar la intimidad: “Estoy en mi derecho de decir: ‘Bueno, esta puerta yo no quiero abrirla y no quiero que los medios opinen, ni hablen, ni mientan. Así que prefiero mantenerlo en privado’” , sostuvo ante las consultas periodísticas.

Finalmente, Carolina Ardohain dejó abierta la posibilidad de hablar sobre su relación cuando lo considere oportuno. “Si en algún momento lo tengo que decir, lo voy a decir, obviamente” , aseguró. Por ahora, su reaparición estuvo marcada por el trabajo y no por una confirmación sobre su vida amorosa.

Qué se sabe sobre la supuesta separación entre Pampita y Martín Pepa

Los rumores de separación entre Pampita y Martín Pepa volvieron a instalarse en los programas de espectáculos durante los primeros días de noviembre de 2026. Sin embargo, la modelo evitó confirmar o desmentir directamente el supuesto final de su relación con el polista.

En una entrevista con LAM, el periodista Pepe Ochoa le preguntó por las versiones que la describían como una persona “tóxica” e “intensa” en sus relaciones. “No quiero decir que estoy acostumbrada a que digan cosas feas de mí, pero... no puedo hacer nada con que se digan esas cosas, no lo puedo evitar”, respondió Pampita.

Cuando le consultaron si se consideraba una persona intensa en el amor, Pampita rechazó ponerse etiquetas. “No me voy a definir. No me corresponde hablar de mí”, manifestó, sin entrar en detalles sobre los motivos que podrían haber desencadenado la supuesta ruptura con Martín Pepa

La conductora también cuestionó las especulaciones sobre su personalidad y su comportamiento dentro de una pareja. “Cualquiera que opine algo, la verdad, no tiene conocimiento, no sabe”, afirmó, y remarcó: “Los únicos que pueden hablar de las cosas siempre son los protagonistas”.

Hasta este viernes 6 de noviembre de 2026, las declaraciones públicas citadas no permiten confirmar una separación definitiva entre Pampita y Martín Pepa. Mientras continúan las versiones sobre su presente sentimental, la modelo mantiene su postura de resguardar su vida privada y concentrarse en sus actividades profesionales.