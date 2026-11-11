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Terror en vivo: un grupo de encapuchados se metieron a un programa y cortaron la señal

La protesta paralizó la emisión durante unos minutos. Los periodistas y las autoridades del canal alcanzaron a fijar su postura.

El hecho ocurrió en Cafè didees

El hecho ocurrió en Cafè d'idees, el magazine matinal de la televisión española. 

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Un grupo de manifestantes encapuchados irrumpió este miércoles en un estudio de televisión y obligó a interrumpir una transmisión en directo. La situación sorprendió a los conductores y al equipo de producción, que no pudieron seguir con la emisión como la tenían organizada.

El actor fue visto ante las camaras en Brasil.
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El hecho ocurrió en Cafè d'idees, el magazine matinal que conduce Gemma Nierga y que se emite por La 2Cat y Ràdio 4, de la televisión española. En plena cobertura especial por la huelga general en Cataluña, un piquete ingresó al estudio y permaneció en el estudio, lo que impidió que los periodistas trabajaran con normalidad.

El ciclo había preparado una edición especial para informar sobre el desarrollo de la medida de fuerza. Además, contaba con trabajadores asignados para cumplir con los servicios mínimos establecidos por RTVE. Pese a eso, la presencia de los manifestantes dentro terminó condicionando todo el programa. Desde el equipo expresaron su malestar y remarcaron las dificultades que enfrentaron para informar en una jornada especialmente importante para la actualidad española.

Repercusiones tras el ingreso de los encapuchados

Durante el episodio, la conductora dejó en claro su reclamo. "Los periodistas somos considerados un servicio esencial, pero hoy no podemos hacer nuestro trabajo", manifestó Nierga. Desde el programa también cuestionaron que la irrupción impidiera garantizar el derecho a informar y a recibir información.

El hecho motivó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Catalunya. La entidad defendió tanto el derecho a huelga como el derecho a la información, y planteó que ambos deben poder convivir. Además, expresó su respaldo al equipo de RTVE.

Por otra parte, el Govern de Cataluña aseguró que los servicios mínimos fijados para la huelga general se estaban cumpliendo de manera generalizada. Según indicó, durante las primeras horas de la jornada no se habían registrado incidentes graves. A pesar del momento de tensión, Cafè d'idees logró retomar su transmisión minutos después. De esta manera, el programa pudo volver a informar sobre una jornada de protesta que había comenzado con la interrupción más comentada del día.

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