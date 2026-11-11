El batacazo de Telefe en medio de la visita del papa León XIV a la Argentina

Un programa alcanzó un pico de 13,1 puntos de rating, pese al furor por la visita del Santo Padre.

Telefe consiguió un importante triunfo en el rating de la televisión argentina con la sexta gala de eliminación de MasterChef Celebrity . En medio del furor televisivo por la visita del Papa León XIV a la Argentina , el reality conducido por Wanda Nara logró sostener el interés del público y alcanzar excelentes números de audiencia.

Según las cifras de IBOPE, MasterChef Celebrity comenzó con un piso de 8,7 puntos de rating, heredados de Pasapalabra. Lejos de perder espectadores frente a la cobertura de la visita papal, el programa de Telefe consiguió aumentar progresivamente su audiencia.

A mitad de la emisión, el certamen gastronómico alcanzó los 11,1 puntos de rating, mientras que durante la definición de la sexta eliminación llegó a un pico de 13,1 puntos. El resultado confirmó la fortaleza del formato en el horario central de la televisión abierta.

De acuerdo con los datos publicados, más de 905.000 personas del AMBA siguieron las alternativas de MasterChef Celebrity. La competencia mantuvo así una importante convocatoria durante una jornada marcada por la atención mediática sobre León XIV.

El buen desempeño también se reflejó en Telefe Noticias, que registró 7,9 puntos, frente a los 5,2 de Telenoche (El Trece). Por su parte, Es mi sueño, el programa de Guido Kaczka , obtuvo 5,1 puntos, en una noche en la que la eliminación de Julieta Nair Calvo se convirtió en uno de los momentos más comentados del reality.

Julieta Nair Calvo en Masterchef Celebrity. Telefe

La pesadilla que vivió Julieta Nair Calvo en MasterChef

Julieta Nair Calvo se convirtió en la sexta eliminada de MasterChef Celebrity después de protagonizar un accidente inesperado en plena competencia. La actriz debía preparar seis empanadas fritas de carne cortada a cuchillo, con 13 repulgues y salsa yasgua, pero un descuido complicó definitivamente su participación.

Cuando faltaban apenas 15 minutos para terminar la prueba, a Julieta Nair Calvo se le cayó al piso la bandeja con todo el relleno que había preparado. La participante tuvo que comenzar nuevamente, mientras sus compañeros intentaban ayudarla para que pudiera presentar el plato antes de que se agotara el tiempo.

Pese al esfuerzo, la preparación no convenció al jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana. La definición quedó entre Grego Rossello y Julieta Nair Calvo, hasta que Botana anunció la eliminación de la actriz y resumió lo sucedido con una frase contundente: “Hoy fue mala suerte”.

La despedida estuvo cargada de emoción. Wanda Nara le dedicó unas palabras especiales a la participante: “Los papeles los hacés increíbles, pero ninguno es tan bueno como sos vos”. Por su parte, Damián Betular reconoció que el jurado tenía “mucha bronca” por el accidente que condicionó su desempeño.

Entre lágrimas, Julieta Nair Calvo expresó: “Estoy emocionada, sobre todo porque la pasé rebien. Son todos lo más. También me felicito a mí misma porque salí de una zona de confort y no estuve detrás de un personaje”. La actriz abandonó las cocinas de Telefe, aunque anticipó su intención de regresar en el repechaje.