Giro inesperado en la denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi: las contradicciones que investiga la Justicia Tras la denuncia de Wanda Nara por presuntas lesiones a su hija, las diferencias entre los informes médicos motivaron una nueva evaluación de la menor. Agregar C5N en









La justicia pidió otro informe. Redes sociales

Tras el escándalo que protagonizaron Wanda Nara y Mauro Icardi, surgieron diferentes versiones sobre lo ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. El enfrentamiento terminó en una denuncia penal contra el futbolista por presuntas lesiones y violencia familiar. Sin embargo, en las últimas horas trascendieron nuevas dudas sobre las circunstancias del episodio, por las diferencias entre los informes médicos realizados a su hija Francesca.

Luego del conflicto, el primer informe médico elaborado en el domicilio de Icardi indicó que la profesional no constató lesiones de gravedad que requirieran trasladar a la menor de 11 años a un centro de salud. Además, dejó asentado que el traumatismo leve que presentaba en la rodilla izquierda era preexistente.

Sin embargo, una vez presentada la denuncia ante la UFI de Género de Tigre, Francesca fue sometida a una segunda evaluación oficial, en la que un médico policial sí constató la presencia de lesiones leves. En ese contexto, la Justicia dispuso una medida perimetral que le impide al delantero acercarse a su hija.

Mauro Icardi, Wanda Nara, Isabella y Francesca. En medio de las contradicciones entre los certificados, Mauro Szeta informó que la menor fue sometida el martes por la noche a un nuevo reconocimiento médico legal, solicitado por el fiscal Julio Petrucci, con el objetivo de esclarecer las diferencias entre las evaluaciones anteriores.

Qué dijo Francisco Oneto, el abogado de Mauro Icardi En diálogo con Intrusos, Francisco Oneto, abogado del futbolista, aseguró que su defendido “no le pegó” a su hija y cuestionó las inconsistencias que, según su postura, existen en los informes y declaraciones sobre el episodio.