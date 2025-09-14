IR A
Un artista argentino anunció su participación en el Tiny Desk: de quién se trata y cuándo se estrena

Tal como ocurrió con Nathy Peluso, Ca7riel y Paco Amoroso, Trueno y Nicki Nicole, el músico tendrá su propia sesión del ciclo musical reconocido a nivel mundial.

Luego del suceso que significó el especial con Ca7riel & Paco Amoroso, otro artista argentino tendrá su propio Tiny Desk, la reconocida serie estadounidense de conciertos íntimos y acústicos en las oficinas de National Public Radio de Estados Unidos (NPR).

El músico en cuestión es Fito Páez, quien anunció este domingo que ya grabó su participación y adelantó cuándo se podrá ver. “Estamos en el Tiny, llegando, en nada te diría. ¡Unas ganas de que lo vean porque fue tan hermoso!”, comentó en un video que compartió en sus redes sociales.

Aunque no especificó una fecha, de acuerdo a lo expresado por el rosarino, el estreno sería inminente y se sumaría a la lista de artistas argentinos que participaron del ciclo.

A los ya mencionados Ca7riel & Paco Amoroso se suman Nicki Nicole, Nathy Peluso y Trueno, en los últimos años, además de Cande y Paulo (2021), Juana Molina (2014), Sofia Rei (2014) y Maria Volonté (2011). Páez será el noveno representante argentino en el ciclo de acústicos.

