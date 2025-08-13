Confirmaron la separación de Fito Páez y su novia, después de más de 10 años de relación El músico y la actriz Eugenia Kolodziej se conocieron por redes sociales y armaron una vida juntos. Los detalles de su distanciamiento.







La separación estaría motivada por la distancia física entre la pareja. Redes Sociales

El músico Fitó Páez se separó de la actriz Eugenia Kolodziej después de más de 10 años de noviazgo. Los famosos no confirmaron la noticia, pero trascendió que ella se fue a vivir a España, y él se quedó en Argentina.

La artista de 35 años conoció a al músico, 62 años, por redes sociales, se vieron, charlaron, y nunca más se separaron hasta que ella se fue a Madrid a seguir su carrera. Mientras, el intérprete de El amor después del amor sigue en Buenos Aires para atender sus proyectos profesionales.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Fito Paez (@fitopaezmusica) El compositor la saludó hace meses en Instagram, para su cumpleaños: "Feliz cumpleaños Euge de mi corazón! @eugekolodziej. Todo mi amor desde siempre. Polaca loca, niña eterna, sabia mujer. Le agradezco a la vida haberte conocido. Haces mi vida más hermosa!", escribió Páez.

En LAM, en América, el panelista Pepe Ochoa comentó que “decidieron poner una pausa", y que la mujer quien habría tomado la iniciativa: "Me cuentan que ella impulsó la decisión, vino más de su lado que del lado de Fito".

Esto no es un tema del día, sino que lleva un tiempo. "Me cuentan que ella se fue a vivir a Madrid, a probar suerte allá porque es actriz. Él se quedó acá y la distancia les costó”, resaltó el periodista.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eugenia Kolodziej (@eugekolodziej) “Cuando él publicó un libro de poemas, se lo dedicó a sus exparejas Fabiana Cantilo, Romina Ricci y Cecilia Roth. A ella no”, advirtió Ochoa. En febrero, Kolodziej estrenó en la cartelera madrileña la obra Volcán de brujas, dirigida por Ezequiel Tronconi.