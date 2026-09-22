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El momento exacto en el que Homero Pettinato se da cuenta de la amenaza de muerte: "Se le transformó la cara"

El panelista de Soñé que volaba recibió el intimidante mensaje de parte de un fanático de Sofía Gonet, su exnovia, y realizó una denuncia policial. Luego de conocerse el video del momento desde afuera, se hizo viral su reacción.

El momento exacto en el que Pettinato se da cuenta.

El momento exacto en el que Pettinato se da cuenta.

Redes sociales

El panelista de Olga, Homero Pettinato, recibió una amenaza de muerte por parte de un acosador de Sofía Gonet, su expareja, en medio de su programa en Olga. Luego de virarlizarse el momento en el que aparece el hombre, ahora se filtró la reacción del influencer al verlo en la calle. “Se le transformó la cara”, aseguraron en redes.

Uno de estos exparticipantes de la casa más famosa pasó de la paternidad a tener un nieto.
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El episodio ocurrió en pleno programa en vivo. Según el registro de las cámaras de seguridad, el sujeto permaneció diez minutos frente al ventanal del estudio antes de realizar ademanes intimidatorios hacia el presentador.

Pettinato relató la conmoción que sufrió al percatarse de la presencia del sujeto en su ámbito de trabajo. "Yo lo tenía mucho de cara. Y cuando lo vi hoy, se me heló la sangre. Está el video de él cuando me amenaza y estuvo diez minutos parado esperando a que yo lo mirara", declaró el conductor.

Ante esto, la cuenta somoschisme muestra un segundo momento que es en donde Pettinato se da cuenta y fue viral. Los ojos se sorprendieron y se puso incómodo, pero continuó el programa. Después contó lo sucedido y la cuenta oficial de Olga, mostró el momento.

"Recién cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado, mirándome a mí. Me hizo así y se fue", recordó la víctima sobre el instante de la agresión

Video: el violento momento de la amenaza a Homero Pettinato por parte de un supuesto fan de Sofía Gonet

El conductor Homero Pettinato radicó este lunes una denuncia policial en una comisaría porteña tras sufrir una amenaza por parte de un acosador de su expareja, Sofía Gonet, en las instalaciones del canal de streaming Olga.

El comunicador reconoció la identidad del agresor por sus publicaciones en redes sociales relacionadas con la influencer. El hombre difundía cien historias diarias sobre la joven y realizaba "algunos rituales con fotos de ella que supuestamente son de protección".

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