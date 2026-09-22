Visita del papa León XIV a Córdoba: qué pasará con el feriado del martes 10 de noviembre

El Gobierno estableció un esquema especial de feriados y asuetos por la visita del Sumo Pontífice, que incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján y un operativo coordinado entre autoridades nacionales, provinciales, municipales y la Iglesia.

El gobierno nacional, junto con autoridades provinciales, mantuvo hoy una reunión con el Episcopado para avanzar en la planificación de l a visita del Papa León XVI a la Argentina en noviembre. Tras el encuentro se anunció que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional, mientras que habrá otros dos feriados de de carácter local en las ciudades de Córdoba y Luján , que también fueron confirmados.

Visita del papa León XIV: qué pasará con el feriado del miércoles 11 de noviembre en CABA y Provincia

La decisión de los feriados nacionales y jurisdiccionales fue comunicada este martes luego de una reunión encabezada por la secretaria de Presidencia, Karina Mile i, en el Ministerio de Seguridad. Del encuentro participaron la ministra Alejandra Monteoliva , autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina y representantes de las distintas jurisdicciones involucradas en el operativo previsto para la llegada del Sumo Pontífice.

“Hemos definido frente a la situación de los días feriados para la visita papal. El día lunes 9 de noviembre será feriado nacional. Los días martes y miércoles se trabajará dentro de cada una de las jurisdicciones en feriados limitados a las jurisdicciones específicas”, explicó Monteoliva al finalizar la reunión.

Por su parte, Karina Milei destacó la relevancia institucional de la visita y afirmó que “es lo más importante”. También sostuvo que “el Papa es para todos los argentinos” y señaló que distintas fuerzas políticas participan de la organización de las actividades previstas durante la estadía de León XIV.

Las definiciones se conocieron el mismo día en que se desarrolló la Conferencia Episcopal Argentina, ámbito en el que la Iglesia Católica manifestó diferencias con distintos aspectos de la gestión del presidente Javier Milei. En ese contexto, la organización de la visita papal requiere la coordinación entre autoridades nacionales, provinciales, municipales y representantes eclesiásticos.

El feriado en Córdoba por la visita del Papa León XIV

La agenda oficial del santo padre en Córdoba tendrá lugar el martes 10 de noviembre, donde Manuel Calvo, el jefe de Gabinete provincial, confirmó que regirá un feriado local para facilitar la presencia de todos aquellos que vayan a acompañar la visita del Papa.

León XIV partirá a las 7:30 desde Aeroparque porteño y está previsto que arribe a la capital provincial alrededor de las 9. Una hora más tarde, a las 10, celebrará una misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, una de las principales actividades de su paso por la provincia.

Durante la tarde, a las 15:15, el Papa mantendrá un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción.

El regreso a Buenos Aires está previsto para las 18:10. Ya en la ciudad, León XIV continuará con su agenda y a las 20:15 encabezará una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles. La visita también contempla actividades en Luján, donde se concentrarán otras de las celebraciones previstas durante su estadía en el país.