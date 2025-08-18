Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero" El bajista de Airbag calificó Homo Argentum como un ataque mezquino y poco ético a la labor de los "curas villeros". Por







La nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, que busca satirizar distintos aspectos de la identidad argentina, generó una fuerte polémica por su retrato de los "curas villeros", sacerdotes que trabajan en comunidades vulnerables. Entre los críticos del film, se encuentra Gastón Sardelli, bajista de Airbag, quien tildó la película de “ataque mezquino y carente de ética” por su representación de los religiosos.

"Es muy de envidioso pegarle a un cura villero. Re de gente que no se banca que existan personas que tengan una vocación de servicio comunitario. Bastante normal entre la gente que solo piensa en la guita y que la existencia de otro que no sea de su condición lo expone en su condición de rata moral", escribió Sardelli en sus redes sociales.

La controversia se centra en una escena donde Francella interpreta a un cura villero que les dice a los más humildes que no son pobres porque pobres son aquellas personas que no tienen la presencia de Dios”. Dicha escena fue considerada como una burla insensible al trabajo cotidiano de los sacerdotes, que enfrentan problemáticas como hambre, violencia y exclusión social.

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, del grupo Curas en Opción por los Pobres, también expresó su rechazo a la película. “Nunca se me ocurriría decirle a la gente que lo importante es el hambre de Dios y no el hambre del cuerpo, porque las dos cosas van unidas”, señaló en diálogo con Radio 10.

Olveira añadió que ciertos discursos religiosos que minimizan la pobreza material, como los de algunos pastores evangélicos, están lejos de la misión que él y sus colegas cumplen en los barrios: “Jesús en eso fue muy claro: su gran enemigo fue el dinero, el no compartir lo que es de todos”.