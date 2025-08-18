18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

El bajista de Airbag calificó Homo Argentum como un ataque mezquino y poco ético a la labor de los "curas villeros".

Por
Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La nueva película de Guillermo Francella, Homo Argentum, que busca satirizar distintos aspectos de la identidad argentina, generó una fuerte polémica por su retrato de los "curas villeros", sacerdotes que trabajan en comunidades vulnerables. Entre los críticos del film, se encuentra Gastón Sardelli, bajista de Airbag, quien tildó la película de “ataque mezquino y carente de ética” por su representación de los religiosos.

Bellati apuntó a las políticas que desfinancian la cultura y la educación pública.
Te puede interesar:

Marina Bellati en TVR: "Que el arte tenga que entrar en las leyes del mercado es dañino"

"Es muy de envidioso pegarle a un cura villero. Re de gente que no se banca que existan personas que tengan una vocación de servicio comunitario. Bastante normal entre la gente que solo piensa en la guita y que la existencia de otro que no sea de su condición lo expone en su condición de rata moral", escribió Sardelli en sus redes sociales.

La controversia se centra en una escena donde Francella interpreta a un cura villero que les dice a los más humildes que no son pobres porque pobres son aquellas personas que no tienen la presencia de Dios”. Dicha escena fue considerada como una burla insensible al trabajo cotidiano de los sacerdotes, que enfrentan problemáticas como hambre, violencia y exclusión social.

El sacerdote Francisco “Paco” Olveira, del grupo Curas en Opción por los Pobres, también expresó su rechazo a la película. “Nunca se me ocurriría decirle a la gente que lo importante es el hambre de Dios y no el hambre del cuerpo, porque las dos cosas van unidas”, señaló en diálogo con Radio 10.

Olveira añadió que ciertos discursos religiosos que minimizan la pobreza material, como los de algunos pastores evangélicos, están lejos de la misión que él y sus colegas cumplen en los barrios: “Jesús en eso fue muy claro: su gran enemigo fue el dinero, el no compartir lo que es de todos”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

"No tiene que tener vergüenza de decir que es de derecha": polémica en Indomables por Guillermo Francella

El actor dijo estar desilusionado por los dichos de su colega contra el cine nacional.

Pablo Echarri cruzó a Guillermo Francella por sus críticas al cine argentino: "Por suerte no milita"

La película se estrenará el viernes 14 de agosto en todos los cines.
play

Eva de Dominici salió al cruce de las críticas de la nueva película de Guillermo Francella

play

Función privada en Olivos: Milei recibió a un grupo de diputados y vieron la nueva película de Francella

play

Pensamientos intrusivos y un interludio con Mariana Enríquez: así suena Bar Scorpios, de Blair

Rating Cero

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video.

La Joaqui anunció su colaboración con Lali Espósito: cuándo se estrena el video

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi confirmó su separación y se reavivó la polémica

La supuesta tercera en discordia entre Nico Vázquez y Gime Accardi se separó de su novio y reavivó la polémica

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: Es de envidioso pegarle a un cura villero

Fuerte crítica de un integrante de Airbag a la nueva película de Francella: "Es de envidioso pegarle a un cura villero"

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: En un hotel.

La supuesta tercera en discordia entre Martín Demichelis y Evangelina Anderson rompió el silencio: "En un hotel"

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa.

Dolor en el mundo del espectáculo: murió Jorge Maestro, creador de Amigovios y Montaña Rusa

De qué se trata esta producción que se estrenará pronto en la N roja.
play

Es una miniserie española y tiene 3 estrellas de La Casa de Papel: el próximo estreno de Netflix

últimas noticias

play

Jorge Taiana: "Javier Milei es un mentiroso y odia la democracia"

Hace 7 minutos
Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días.

Hamás aceptó una propuesta de alto el fuego en la Franja de Gaza por 60 días

Hace 19 minutos
play
En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT.

En medio del escándalo del fentanilo contaminado, el Gobierno desplazó a una directora clave de la ANMAT

Hace 20 minutos
Piden la quiebra de San Lorenzo: el fondo suizo exige u$s5,3 millones .

Piden la quiebra de San Lorenzo: un fondo suizo exige el pago de u$s5,3 millones

Hace 26 minutos
Diego Santilli y Cristian Ritondo integraron el encuentro.

El PRO y La Libertad Avanza se reunieron para afinar la estrategia de cara a las elecciones legislativas

Hace 38 minutos