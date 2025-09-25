IR A
Tensa situación en Bendita por los rumores: "Voy atrás de la plata..."

Cada día es más factible que Beto Casella dé el portazo en El Nueve, por lo que se reveló el complicado momento que viven los panelistas del programa.

Bendita﻿ tiene todos los boletos para terminar luego de 20 temporadas.

Bendita podría irse de El Nueve
Bomba: un histórico programa del prime time podría mudarse de canal

En diálogo con el programa de streaming llamado Ya fue todo, la panelista Edith Hermida fue consultada por su futuro en lugar de que Beto Casella decida irse de El Nueve y sorprendió con sus palabras. Así, en un primer lugar confesó: "Todo depende de la plata. Yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él".

Por otro lado, hizo referencia a la posibilidad de quedar al frente del histórico ciclo: "Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo, todo depende de la plata". Con estas palabras, Hermida evidenció que no tiene ningún problema con ascender en su rol, aunque tendrá que sentarse a negociar con el canal para actualizar su sueldo.

Los principales rumores aseguran que América TV y El Trece son los dos canales que pican en punta para llevarse a Beto Casella, aunque no así a Bendita. De esta manera, podría darse el quiebre total con El Nueve y quedarían con la posibilidad de darle un reinicio al histórico programa, ya que la conducción estaría vacante.

