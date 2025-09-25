Tensa situación en Bendita por los rumores: "Voy atrás de la plata..." Cada día es más factible que Beto Casella dé el portazo en El Nueve, por lo que se reveló el complicado momento que viven los panelistas del programa.







Bendita﻿ tiene todos los boletos para terminar luego de 20 temporadas.

Captura El Nueve

Las negociaciones del conductor Beto Casella para irse de El Nueve provocaron un fuerte escándalo en los integrantes del programa televisivo Bendita, ya que los panelistas quedarían en un limbo a la espera de conocer cuáles serán sus nuevos roles o si se quedarán sin trabajo.

En diálogo con el programa de streaming llamado Ya fue todo, la panelista Edith Hermida fue consultada por su futuro en lugar de que Beto Casella decida irse de El Nueve y sorprendió con sus palabras. Así, en un primer lugar confesó: "Todo depende de la plata. Yo voy atrás de la plata, soy así. Lo amo a Beto, lo quiero, todo bien con él".

Por otro lado, hizo referencia a la posibilidad de quedar al frente del histórico ciclo: "Si me dicen que me quede a conducir Bendita, es lo mismo, todo depende de la plata". Con estas palabras, Hermida evidenció que no tiene ningún problema con ascender en su rol, aunque tendrá que sentarse a negociar con el canal para actualizar su sueldo.

Embed - EL FUTURO DE BETO CASELLA: INFORMACIÓN EXCLUSIVA

Los principales rumores aseguran que América TV y El Trece son los dos canales que pican en punta para llevarse a Beto Casella, aunque no así a Bendita. De esta manera, podría darse el quiebre total con El Nueve y quedarían con la posibilidad de darle un reinicio al histórico programa, ya que la conducción estaría vacante.