Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él".

La actriz se metió en el polémico debate por el éxito de la última película de su excompañero, resaltó la importancia del INCAA y aclaró que "lo adoro" pese a no coincidir con sus ideas.

Florencia Peña se metió en el intenso debate que generó Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella, y se diferenció del actor sobre sus opiniones acerca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pese a su vínculo afectivo y profesional.

Yo creo que se han mezclado todos los temas", expresó en Intrusos cuando fue consultada por el posicionamiento político del actor y la reacción en redes sociales ante la temática del filme. “Hay que dividir las aguas”, sostuvo.

En cuanto a los comentarios sobre el INCAA, señaló no estar de acuerdo: “Para mí el arte nunca puede estar supeditado a su resultado... No sabemos cómo le va a ir a una película… si tuvieras la certeza del resultado, la vida sería distinta". “Lo que yo creo es que el arte es subjetivo”, agregó y cuestionó: "La cultura de un pueblo es esencial… el Estado debe bancar cierta parte de esa cultura".

Pese a no coincidir con su compañero de Casados con hijos, celebró el éxito de la película, aunque advirtió los efectos de involucrar figuras políticas: “Celebro que le esté yendo bien… pero, al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se torna muy político".

“Yo nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guille o a un colega por decir cosas con las que no creo", sostuvo más tarde en Urbana Play al referirse a las diferencias ideológicas y ponderó el vínculo que tiene con Francella: “Yo a Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él… Ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia”.

“Yo sé dividir las aguas… no pienso para nada como Guille, pero lo maravilloso de eso es que podemos compartir la vida sin sentirnos enemigos", concluyó.

