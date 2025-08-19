Florencia Peña salió al cruce de Guillermo Francella: "Nunca pensé ni voy a pensar como él" La actriz se metió en el polémico debate por el éxito de la última película de su excompañero, resaltó la importancia del INCAA y aclaró que "lo adoro" pese a no coincidir con sus ideas.







Florencia Peña se metió en el intenso debate que generó Homo Argentum, la película protagonizada por Guillermo Francella, y se diferenció del actor sobre sus opiniones acerca del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) pese a su vínculo afectivo y profesional.

“Yo creo que se han mezclado todos los temas", expresó en Intrusos cuando fue consultada por el posicionamiento político del actor y la reacción en redes sociales ante la temática del filme. “Hay que dividir las aguas”, sostuvo.

En cuanto a los comentarios sobre el INCAA, señaló no estar de acuerdo: “Para mí el arte nunca puede estar supeditado a su resultado... No sabemos cómo le va a ir a una película… si tuvieras la certeza del resultado, la vida sería distinta". “Lo que yo creo es que el arte es subjetivo”, agregó y cuestionó: "La cultura de un pueblo es esencial… el Estado debe bancar cierta parte de esa cultura".

Flor Peña Francella Redes sociales Pese a no coincidir con su compañero de Casados con hijos, celebró el éxito de la película, aunque advirtió los efectos de involucrar figuras políticas: “Celebro que le esté yendo bien… pero, al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se torna muy político".

“Yo nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guille o a un colega por decir cosas con las que no creo", sostuvo más tarde en Urbana Play al referirse a las diferencias ideológicas y ponderó el vínculo que tiene con Francella: “Yo a Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él… Ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia”.