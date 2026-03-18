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Guerra de cantantes: el apagón que encabeza Tini Stoessel con otras famosas contra Emilia Mernes

Las cantantes y la modelo utilizaron sus redes sociales para evidenciar que la relación con la oriunda de Entre Ríos está rota, a pesar de haber sido grandes amigas en el último tiempo.

Emilia Mernes

Emilia Mernes, peleada con todos.

Redes sociales

En medio de especulaciones sobre una posible pelea, Tini Stoessel y María Becerra le declararon la guerra a Emilia Mernes. A esto se sumaron figuras como Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes apoyaron la queja de las artistas y todas la dejaron de seguir. ¿Qué pasó?

Un proyecto audiovisual involucra a Tini, De Paul, Messi y Susana.
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Si bien, la pelea entre Emilia y María era algo que ya se sabía desde hace mucho tiempo, ya que la grieta estuvo con Los del espacio. Solían mostrarse juntas, pero hubo una ruptura marcada por un hecho que nunca fue revelado, sin embargo, se especula que fue guerra de egos.

María Becerra y tini

Una de las amigas más cercanas de ambas era Tini. No solo invitaba a cantar a Mernes en todos los shows, sino que también asistió al River de Becerra para cantar dos de sus hits. Pero también se alejó de Emilia por motivos que se desconocen. Ante esto, también la dejó de seguir.

tini emilia

Acto seguido, Antonela Roccuzzo, quien tiene relación con Tini porque ambas son pareja de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, respectivamente, que son compañeros en Inter Miami, la dejó de seguir a Emilia también. Algo que sumó a Valentina Cervantes, novia de Enzo Fernández, otro jugador de la Selección argentina.

A pesar de que no se dio a conocer el motivo y tampoco ninguna de las famosas que le dieron unfollow tienen relación entre sí, todas dejaron de seguirla en una medida conjunta. ¿Qué habrá pasado?

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